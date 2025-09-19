Adalet Bakanı Yılma Tunç Malta'da Valetta Protokolü'nü İmzaladı

Adalet Bakanı Yılma Tunç, Malta'da Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin Adalet Bakanları ile birlikte Valetta Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

Adalet Bakanı Yılma Tunç, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği Malta'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Tunç, başkent Valetta'ta bir araya geldiği Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin Adalet Bakanları ile birlikte "Valetta Protokolü" İmza Töreni'ne katıldı. Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Konseyi çatısı altında, cezai konularda karşılıklı adli yardımlaşma hususunda temel sözleşme olan Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi'ne Ek 3 No'lu Protokolü imzaladık. Avrupa Konseyi üyesi ülkelerle adli iş birliğimizi daha da güçlendirmeyi hedeflediğimiz protokolün, ülkemiz, milletimiz ve tüm üye ülkeler için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - VALLETTA