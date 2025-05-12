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Adalet Bakanı Tunç'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Adalet Bakanı Tunç'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemiz, terörün karanlığını ardında bırakıp 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda Cumhuriyetimizin temel değerlerini daima yaşatacak, hukuk devleti ilkesine bağlılıkla yüksek standartlı demokrasi yolunda emin adımlarla yürüyüşünü sürdürecek, kardeşliğin ve istikrarın aydınlığına kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Ülkemizin kalkınmasının, birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasındayız. Ülkemizin geleceği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımızın özgürce dalgalanması için binlerce vatan evladımızın canı pahasına sürdürdüğü onurlu mücadele, aziz milletimizin sarsılmaz iradesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü liderlik ve Sayın Devlet Bahçeli'nin milli duruşu, Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde ülkemizin huzurlu, güvenli ve istikrarlı bir geleceğe emin adımlarla yürümesinin yolunu açmıştır" dedi.

"BİR KEZ DAHA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Bakan Tunç, ayrıca "Terörle mücadelede canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyor, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum. Ülkemiz, terörün karanlığını ardında bırakıp 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda Cumhuriyetimizin temel değerlerini daima yaşatacak, hukuk devleti ilkesine bağlılıkla yüksek standartlı demokrasi yolunda emin adımlarla yürüyüşünü sürdürecek, kardeşliğin ve istikrarın aydınlığına kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Tunç'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Kaynak: Haberler.com / Politika
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