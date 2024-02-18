Adalet Bakanı Tunç'tan Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'a: Başkanım devrediyormuşsunuz bu dönem

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, partisinin yemeğinin ardından esnafı ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Belediye Başkan Adayı İbrahim Sezer ve beraberindekiler, CHP'nin seçim ofisi önünde mevcut Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile karşılaştı.

"BİZ YERİMİZDEYİZ, SEZER'İ BAŞKAN YARDIMCISI YAPACAĞIM"

Yılmaz Tunç, Posybıyık'a "Başkanım devrediyormuşsunuz bu dönem" dedi. Posbıyık ise "Yok, biz yerimizdeyiz. Onlarla birlikte çalışacağım İbrahim Sezer'i de başkan yardımcısı yapacağım" cevabını verdi.

"ADAYLAR İÇİN BAYRAM GÜNÜ"

Bakan Tunç daha sonra CHP'nin seçim bürosunu ziyaret ederek çalışmalarında kolaylık diledi. Seçim ofisinde yapılan sohbette Tunç, "Adaylar için bayram günü gibi, yoğun ve yorucu bir tempo oluyor" dedi.

"ONLARA YOL GÖSTERECEĞİM BERABER YÜRÜYECEĞİZ"

Posbıyık, "Adayların hepsi değerli insanlar. Burada seçim belli bir seviyede gider, kötü şeyler olmaz. Çünkü bütün adaylar birbirini tanıyor. Hepsi çok değerli arkadaşlarımız. Ben de onların ağabeyleriyim. Onlara yol göstereceğim beraber yürüyeceğiz" diye konuştu. Yılmaz Tunç ise "Evet inşallah" cevabını verdi.