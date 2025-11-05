Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş ve Yangın Soruşturması Açıklamaları

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ( Aihm ) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara ilişkin, "Daire kararının şu anda görülmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22'nci Ceza Dairesi'ne gelmesi durumunda ya da ilgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Mahkemenin değerlendirme sürecini hep birlikte beklemek gerekecek" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı, öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın davasında istinaf sürecinin devam ettiğini belirterek, "Tutuklulukla ilgili AİHM'nin 5'inci Maddesi'ndeki güvenlik hakkıyla, tutuklama şartlarıyla ilgili olarak AİHM'e yapılan başvuru üzerine ilgili daire ihlal kararı vermişti. Bu daire kararı büyük dairede görüşülmesi panel tarafından kabul edilmemişti, 5 kişilik panel bunu değerlendirmemişti. Daire kararı bu yönüyle kesinleşmiş oldu. Daire kararının şu anda görülmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22'nci Ceza Dairesi'ne gelmesi durumunda ya da ilgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Mahkemenin değerlendirme sürecini hep birlikte beklemek gerekecek" dedi.

'KAMU GÖREVLERİNİN SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Bakan Tunç, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin de değerlendirmede bulundu. Bakan Tunç, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bazı yetkililer hakkında soruşturma izni verildiğini anımsatarak, "O soruşturma izinleriyle ilgili Danıştay süreçleri de tamamlandı. Şu anda onlar bakımından da soruşturma devam ediyor. Burada özellikle ana muhalefet liderinin 'kamu görevlileri yargılanmadı' tezviratları doğru değil. Çünkü o bakımdan istenen soruşturma izinleri ve Danıştay süreci belirli bir zaman aldı. Soruşturma izni verilen kamu görevleri bakımından şu anda soruşturma süreci devam ediyor" diye konuştu.

Bakan Tunç, Aziz İhsan Aktaş'ın yurt dışına kaçtığı iddiasına ilişkin de "Burada bütün iddiaları cevaplama noktasında değiliz. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, yurt dışı çıkış yasağı olan bir kişinin yurt dışına kaçması diye bir durum söz konusu olmaz" ifadesini kullandı.