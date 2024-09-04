Adalet Bakanı Tunç, İmamoğlu'na Yargı Açıklaması: 'Kimse Yargıya Parmak Sallayamaz'

Adalet Bakanı Tunç: "Kimse yargıya parmak sallayamaz"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir televizyon programında kullandığı 'Ceza mı keseceksiniz, hodri meydan' sözleriyle ilgili, "Görülmekte olan bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek kimseye yakışmaz. Kimse yargıya parmak sallayamaz. Uygunsuz bir davranış. Öyle televizyon programlara çıkarak, el kol sallayarak, yargı mensupları tehdit edilemez" dedi.

Ankara 2 No'lu Baro Ulucanlar Cezaevi Sevgi Sokağı'nda adli yıl açılış töreni düzenledi. Törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile birçok yargı mensubu ile avukat katıldı. Adalet Bakanı Tunç, yargı mensuplarının yeni yargı yılını kutladı. Tunç, "Şu anda bulunduğumuz mekan eski bir cezaevi ülkemizin nereden nereye geldiğinin bir göstergesi Ulucanlar, Diyarbakır artık bir kültür merkezi haline geldi. O acı hatıraların yaşandığı bir yerden, bugün panellerin yapıldığı demokrasinin konuşulduğu, kültürel etkinliklerin yapıldığı bu güzel mekanlara gelmiş olduk" ifadeleriyle konuşmasına başladı.

"Hukuk Fakültesi sayısının son yıllarda artması ve bundan sonra artık yeni fakülte kurulmaması, eğitim kalitesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz"

Hukuk fakültelerindeki sayının son yıllarda artmasına yönelik konuşan Tunç, "Avukatlık sınavını, hukuk mesleklerine giriş sınavı olarak uygulamaya başlıyoruz. 29 Eylül'de ilk sınavı gerçekleştireceğiz. Artık hukuk fakültesi mezunu olmak avukatlık stajına başlayabilmek için yeterli olmayacak. Hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanan kardeşlerimiz avukatlık stajına başvurabilecekler. Yine bu sınavı kazanan kardeşlerimiz hakim, savcı yardımcılığı sınavına başvurabilecekler. Hakim, savcı yardımcılığı da bu yıl uygulamaya koyduğumuz bu aydan itibaren başladılar. İki yıl süren hakim, savcı adaylığı yerine artık üç yıl süren hakim savcı yardımcılığı sistemine geçtik. Bunun bir yılı Adalet Akademisi'nde eğitimlerle geçecek. Bu genç kardeşlerimizin daha donanımlı olabilmesi için daha çok hizmet içi eğitim daha çok uygulamaya ve teorik eğitimleri daha güçlü alabilmeleri ile çalışmaları önceki yargı paketlerinde avukatlarımızla ilgili önemli düzenlemeleri hayata geçirmiştik. Özellikle Hukuk Fakültesi sayısının son yıllarda artması ve bundan sonra artık yeni fakülte kurulmaması, eğitim kalitesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeni Adalet Sarayı'nın yapımını 3 yıl gibi bir sürede tamamlayacağız"

Yeni Adalet Sarayı'nın müjdesini de veren Bakan Tunç, "Avukatlarımızın özellikle uzun süredir beklediği konu Ankara'da yeni bir Adalet Saray'ının yapımı, bu konuda önemli bir mesafe aldık geçen yıl adli yıl açılış töreninde bu konunun takipçisi olacağımızı belirtmiştik. Proje sayfaları devam etmişti. Yer çalışmaları devam etmişti ve bugün itibari ile Ankara Adalet Saray'ımızın inşaatı başlamış durumda. Şu anda Sıhhiye'de Dışkapı'da Yenimahalle'de Balgat'ta ikisi Söğütözü'nde olmak üzere 6-7 farklı yerde avukatlarımız adalet hizmeti için koşuşturuyorlar duruşmalara yetişmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla Ankara Adliyesi tek çatı altında toplanması ile ilgili çalışmamız inşallah 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız. Dünyanın en büyük Adalet Sarayı Ankara'da inşa ediliyor 622 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Tüm birimleriyle içerisinde bin 107 hakim ve Cumhuriyet Savcısı odası 399 adet duruşma salonu 2 bin 640 araç otoparkı ile hizmet verecek. Ankara Adliye Sarayı'nı inşallah 3 yıl gibi kısa süre içerisinde avukat meslektaşlarımıza hakime savcılarınıza tüm yargı çalışanlarımıza Ankaralı hemşehrilerimize kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki günlerde de temel atma törenine inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.

Programda konuşan Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Sabri Hafif şunları dile getirdi:

"Yargının olmazsa olmaz kurucu unsuru avukatlar başta olmak üzere tüm yargı mensuplarının hakim, savcı meslektaşlarımın yeni yılını kutluyorum. Hayırlı olsun adli yıl açılış dönemimize geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yargı yöneticilerimiz, bakanlıklarımızın hukuk yöneticileri, siyasi partilerimizin, üniversitelerimizin, bakanlıklarımızın yöneticileri, üniversitelerimizin rektörleri hocaları bir araya gelsin hem bir muhabbete iletişime vesile olsun, hem de birbirimizi tanıyalım ilişkilerimizi genişletelim, geliştirelim ve yargının daha iyi çalışması, adaletin daha iyi tespit etmesi için ön yargılardan uzak olarak birbirimize bakalım kendi işimizi o şekilde yapalım diye geniş bir katılımla tertip ettik katılımlarınızdan dolayı hepinize şükranlarımı arz ediyorum."

Program fotoğraf çekimiyle sonlandı.

"Kimse yargıya parmak sallayamaz"

Program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan, Bakan Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir televizyon programında kullandığı 'Ceza mı keseceksiniz, hodri meydan' sözlerine tepki gösterdi. Tunç, "Görülmekte olan bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek kimseye yakışmaz. Kimse yargıya parmak sallayamaz. Uygunsuz bir davranış. Öyle televizyon programlara çıkarak, el kol sallayarak, yargı mensupları tehdit edilemez. Yargı kararları elbette eleştirilebilir. Yargı bir karar verdikten sonra, eleştiriler sonunda yargı en mükemmele ulaşır. Çıkıp oradan parmak sallayarak yargı mensuplarını etkileyemezsiniz" ifadelerini kullandı.