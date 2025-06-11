Adalet Bakanı Tunç, HSK Üyeleriyle Anıtkabir'i Ziyaret Etti

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başkanlığındaki yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri, Anıtkabir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve adaletin önemini vurgulayan bir mesaj yazdı.

Adalet Bakanı Tunç ve HSK üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başkanlığındaki yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve göreve yeni başlayan Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk bırakırken dua okuyan Bakan Tunç, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin teminatı olan hukuk devleti ilkesine bağlılıkla yargı bağımsızlığı ve hakimlik-savcılık güvencesini esas alan bir anlayışla görev üstlenen Hakimler ve Savcılar Kurulunun yeni üyeleri olarak huzurunuzdayız. Kurduğunuz Cumhuriyetin en temel dayanaklarından biri olan adaletin, her bireyin hakkını eşitlik ve tarafsızlık temelinde koruyan bir sistemle tecelli etmesi için büyük bir sorumluluk taşıdığımızın bilincindeyiz. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığından asla ödün vermeden, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adalet hizmetlerinin daha etkin hale gelmesi için Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak hedefiyle azim ve kararlılıkla çalışacağız. Planlı bir reform stratejisi içerisinde insan kaynağından fiziki ve teknolojik altyapıya, mevzuattan uygulamaya kadar her alanda gelişmeye devam eden yargı sistemimizi hukukun üstünlüğü ilkesinden ayrılmadan daha erişilebilir ve daha güvenilir yapmanın gayretiyle çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin vicdanında karşılık bulan adalet anlayışını yaşatmak ve emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizin yüksek değerlerini daha da yüceltmek azmimizi bir kez daha aziz hatıranız önünde saygıyla ifade ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FURKAN GÜLAP - Politika
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