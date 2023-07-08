Adalet Bakanı Malatya'ya Geçti

MALATYA'YA GEÇTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adıyaman temaslarının ardından Malatya'ya geçti. Bakan Tunç, ilk olarak Malatya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret ederek kentteki son durum hakkında bilgi aldı. Bakan Tunç, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile görüştü. AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Tunç, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Devletin tüm kurum ve kuruluşları depremin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren seferberlik başlattığını ifade eden Bakan Tunç, "6 Şubat depreminde Malatya'mız da hasar gördü. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin tüm kurum ve kuruluşları depremin yaralarını sarmak için deprem anından itibaren bir seferberlik başlattı. Bu seferberliğe milletimiz de ortak oldu. Hep beraber yaraları sarmanın gayreti içerisinde olduk. Adalet hizmetlerinin aksamaması için tabi geçici yerlerde konteynerler oluşturarak, farklı kamu binalarında hizmetin sürmesini sağladık. Bugüne kadar depremden etkilenen illerimize 473 milyon 819 bin lira sadece Adalet Bakanlığı olarak harcama gerçekleştirdik. Hükümet dönemlerimizde Adalet Bakanlığı olarak Malatya'mıza toplamda yaklaşık 1,5 milyar TL yatırım gerçekleştirdik" dedi.

Mahir ALAN/MALATYA,