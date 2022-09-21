Adalet Bakanı ile görüşen Feti Yıldız'dan ilk açıklama: Görüşmemizin af ile ilgisi yok

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız dün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile iki saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Yıldız, af tartışmaları için "Bakan Bey ile görüşmemizin af ile infaz düzenlemesi ile ilgisi yok. Böyle bir çalışmaya ihtiyaç var mı o ayrı mesele, ama bu görüşmenin af ile alakası yok" ifadelerini kullandı.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile dün bir araya geldi. Yıldız ve Bozdağ'ın görüşmesi iki saat sürdü. Kamuoyunda bu buluşma af tartışmalarını beraberinde getirirken Yıldız, Habertürk'e konuştu.

''AF İLE ALAKASI YOK''

Af tartışmalarını beraberinde getiren bu görüşme sonrası MHP'li Yıldız, "Böyle bir çalışmaya ihtiyaç var mı o ayrı mesele ama Bakan Bey ile görüşmemizin af ile infaz düzenlemesi ile ilgisi yok" dedi.

AYNI CEZAYA FARKLI CEZALAR

Aynı suçtan aynı cezayı alan ancak farklı illerde hapis yatan kişilerin farklı tarihlerde tahliye edildiğini, infaz sürelerinin ilden ile farklılık gösterdiğini belirten Yıldız, "5'er yıl hapis alan, aynı kişiler biri 3 ay önce hapisten çıkıyor diğerleri kalıyor. Neden?' diye sorulduğunda 'infaz böyle hesaplandı deniliyor. Yozgat'ta farklı Kayseri'de farklı bir durum oluşuyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yıldız dün sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlamıştı. Yıldız, "İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini Sayın Adalet Bakanımıza bugün anlatacağım. Sayın Adalet Bakanımıza izah edeceğim husus sadece müddet namelerin düzenlenmesinde ilden ile farklı uygulamalar meydan vermemesiyle ilgilidir" demişti.