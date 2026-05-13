Adalet Bakanı Gürlek, Karadeniz Bölgesi milletvekilleriyle bir araya geldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Karadeniz Bölgesi milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantısında uyuşturucu ile mücadelede alınan önlemleri ve yargının hızlandırılması için hedef süre uygulamalarını açıkladı. Ayrıca, yasa dışı bahis düzenlemeleri üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Karadeniz Bölgesi illerinin milletvekilleri ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Ankara Hakimevi'nde düzenlenen istişare toplantısında konuşan Bakan Gürlek, uyuşturucu ile mücadelede en ağır cezaların Türkiye'de verildiğini kaydetti. Uyuşturucu ile mücadelede ıslah konusunda önemli çalışmaların olduğunu hatırlatan Bakan Gürlek, "Özellikle uyuşturucudan hüküm alan birisinin dışarı çıkmadan önce denetimli serbestliğe ayrılmadan önce 6 aydan itibaren cezaevinde mutlaka artık ıslaha başlıyor. Bu konuda örnek cezaevi kurduk. Artık burada tedavi olacak, rehabilite olacak, testler verecek. Yani idari gözlem kurulu şartlı salıvermesine karar verecek" dedi.

Gençlerin ve çocukların sanal bahis, uyuşturucu, sanal kumar konusunda bir bataklığa düştüğünü ifade eden Bakan Gürlek, "Yani Türkiye'de özellikle sıkıntı, maalesef yasa dışı bahis oynayan bakımdan suç değil. Oynatan, aracılık eden, havale eden, banka hesap gönderen bunlar suç. Ama yasa dışı bahis oynayan suç değil. Bunun suç olması konusunda bir düzenleme çalışması yapıyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargının hızlandırılması konusunda "hedef süre"nin önemini vurguladı. Bakan Gürlek, hedef sürede hakim ve savcıların dosyalarını bitirememeleri durumunda HSK'nın gereğini yapacağını ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bölge milletvekilleri ile yapılan istişare toplantılarının faydalı olduğunu belirterek, "Özellikle bölgemizin sorunlarını bizzat sizden dinlemek çok önemli" diye konuştu. - ANKARA

