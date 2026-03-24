Adalet Bakanı Gürlek, CHP'li Emir'e açtığı davadan kazandığı tazminatı AFAD'a bağışladı

Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP'li Murat Emir'e karşı kazandığı 150 bin lira tazminatı AFAD'a bağışladı. Mahkeme, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Emir'in de tazminat ödemesine hükmetmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'e karşı açtığı iftira ve hakaret davasından kazandığı tazminatı AFAD'a bağışladı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Gürlek hakkında ortaya attıkları "asılsız" iddialar nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir hakkında dava açıldığı, iki davanın birleştirilmesine karar veren İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin, Özel ile Emir'in 150'şer bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiği hatırlatıldı.

Özel'in ödeme yapmayarak istinaf kararının beklenmesini talep ettiği belirtilen açıklamada, Emir'in kendi iddiaları nedeniyle oluşan tazminatın tamamının ise CHP Genel Merkezi tarafından yatırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Bakan Gürlek'in kendisine ödenen 150 bin lira tazminat tutarını AFAD'a bağışladığı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin 17 Haziran 2025'teki grup toplantısında, Grup Başkanvekili Murat Emir'in ise aynı yıl haziran ayında düzenlediği basın toplantısında, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadelerinden dolayı hazırlanan dava dilekçesi, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesine sunulmuştu.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
