Adalet Bakanlığı'ndan 81 ildeki mahkemelere genelge

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na "Organize Suçlarla Mücadele" konulu genelge gönderildiğini bildirdi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" konulu genelgenin 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildiğini belirtti. Genelgeyle şehirlerde yapılanan, gençleri ve çocukları istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşları hedef alan suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesinin amaçlandığını belirten Gürlek, soruşturmaların örgütlü suçlar konusunda uzmanlaşmış cumhuriyet savcıları tarafından yürütüleceğini, gerekli durumlarda birden fazla savcının görevlendirileceğini ifade etti. Suç örgütlerinin yalnızca sokaktaki üyeleriyle değil, yöneticileri, azmettiricileri, finans kaynakları ve suç gelirlerini aklamaya yönelik faaliyetleriyle birlikte hedef alınacağını vurgulayan Gürlek, kripto varlıklar, yasa dışı bahis ve benzeri yöntemlerle elde edilen suç gelirlerinin de soruşturmaların odağında olacağını kaydetti. Çocukları ve gençleri suç örgütlerinin etkisine çekmeye çalışanlara karşı hukukun öngördüğü tüm yaptırımların uygulanacağını belirten Gürlek, örgütsel amaçlarla çocukların istismar edilmesi halinde cezanın artırılmasına yönelik hükümlerin titizlikle gözetileceğini ifade etti. Sosyal medya üzerinden suç örgütlerini özendiren, korku yayan ve gençleri suça yönlendiren içeriklere karşı da derhal işlem yapılacağını belirten Gürlek, suç propagandası ve dijital çetelere müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi. Güvenli başvuru, gizlilik ve tanık koruma mekanizmalarının etkin şekilde işletileceğini kaydeden Gürlek, esnafın ve vatandaşların suç örgütlerinin baskısına terk edilmeyeceğini belirtti.

Ağır ceza merkezlerinde cumhuriyet başsavcılıkları, emniyet, jandarma ve ilgili kurumların düzenli koordinasyon toplantılarıyla mücadeleyi sürdüreceğini aktaran Gürlek, "Kim hangi maskenin arkasına saklanırsa saklansın sokak çetelerine, organize suç örgütlerine ve vatandaşımızın huzurunu bozan yapılara asla geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı