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Adalet Bakanı Gürlek, Adana Adalet Sarayı'nda hakim ve savcılarla buluştu

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Adalet Bakanı Gürlek, Adana Adalet Sarayı'nda hakim ve savcılarla buluştu
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Adana'ya geldi. Gürlek, Adalet Sarayı'nda hakim ve savcılarla, Adana Müze Kompleksi'nde ise gençlik, kadın kolları, sivil toplum ve teşkilat buluşmalarında görüş alışverişinde bulundu.

GENÇLİK BULUŞMASINA KATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında geldiği Adana'da, AK Parti Adana İl Başkanlığı'ndan Adana Adalet Sarayı'na geçti. Burada hakim ve savcılarla buluşan Bakan Gürlek, ardından MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Daha sonra Bakan Gürlek, AK Parti Kadın Kolları programı, sivil toplum kuruluşları buluşması, teşkilat ve gençlik buluşmaları için Adana Müze Kompleksi'ne geldi. Bakan Gürlek, karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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