Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 2025 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi tamamlandı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını ve kısa süre içinde yayımlanacağını duyurdu. Kararname ile 2 bin 566 personel yeni görev yerlerine atanacak.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Norm ve Atama Sistemi kapsamında hazırlanan 2025 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kararnamenin, kısa süre içerisinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün resmi internet adresinden yayımlanacağını belirtti.
Kararname kapsamında atamaya hak kazanan 2 bin 566 personele yeni görev yerlerinde başarılar dileyen Gürlek, kararnamenin personele, ailelerine ve teşkilata hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız