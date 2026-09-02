Adalet Bakan Yardımcısı Ceyhan, Bakırköy Başsavcısı Duman'ı Ziyaret Etti
Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman'ı makamında ziyaret etti. Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Ceyhan'ı protokol girişinde Başsavcı Duman ve vekilleri karşıladı. Görüşme sonrasında Bakan Yardımcısı Ceyhan, adliyeden ayrıldı. Ziyaretin içeriği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ile bir araya geldi.
Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman'ı ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Ceyhan'ı, Bakırköy Adalet Sarayı protokol girişinde Başsavcı ile vekilleri karşıladı. İkili arasındaki görüşme, basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirildi. Bakan Yardımcısı Ceyhan, görüşmenin ardından adliyeden ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı