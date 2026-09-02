Haberler

Adalet Bakan Yardımcısı Ceyhan, Bakırköy Başsavcısı Duman'ı Ziyaret Etti

Adalet Bakan Yardımcısı Ceyhan, Bakırköy Başsavcısı Duman'ı Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman'ı makamında ziyaret etti. Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Ceyhan'ı protokol girişinde Başsavcı Duman ve vekilleri karşıladı. Görüşme sonrasında Bakan Yardımcısı Ceyhan, adliyeden ayrıldı. Ziyaretin içeriği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ile bir araya geldi.

Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman'ı ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Ceyhan'ı, Bakırköy Adalet Sarayı protokol girişinde Başsavcı ile vekilleri karşıladı. İkili arasındaki görüşme, basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirildi. Bakan Yardımcısı Ceyhan, görüşmenin ardından adliyeden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adli Tıp'tan Erhan Çelik'in sözleriyle örtüşen rapor! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni

Beklenen rapor geldi! İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan restoran zinciri satıldı, CEO istifa etti

Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan restoran zinciri satıldı
Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı

Kırmızı ışıkta beklerken felaketi yaşadılar
Netanyahu: Gazze'nin yüzde 60'ında işgali genişleteceğiz

İşgal altındaki Gazze'ye giden Netanyahu'dan skandal sözler
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı! 125 milyon euroluk yıldıza acımadı

Mourinho'dan Arda kararı! İlk kurban onu ilan etti
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!