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Yeniden Refah'tan istifa edip AK Parti'ye geçti

Yeniden Refah'tan istifa edip AK Parti'ye geçti
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Karabük İl Genel Meclisi Üyesi Abidin Ertekin, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Törende AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Ertekin'e rozetini takarak partinin büyümesine vurgu yaptı.

Karabük İl Genel Meclisi Üyesi Abidin Ertekin, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı.

ROZETİ AK PARTİLİ BAŞKAN TAKTI

Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Abidin Ertekin için AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti rozetini Ertekin'e takarken AK Parti'nin her geçen gün büyüyen bir aile olduğunu vurgulayarak tebrik etti.

"BU DAVANIN BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

AK Parti'ye katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Abidin Ertekin ise, "AK Parti, ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için gece gündüz çalışan bir hareket. Bu davanın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Karabük ve ülkemiz için en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Törene, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'in yanı sıra Abidin Ertekin'in yakınları ve AK Parti Karabük teşkilatından yöneticiler ve partililer de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAdıyamanlı Kutalmış :

İhale lazım ekmek lazım oda nerede biliyor aferim tırşïkçi.

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Haber Yorumlarıekrem celebi :

kızmayacaksın kardes senın lıderınde ıttıfak kurdu..bır cok kısı bu nedenle oy vermıyor refaha bende dahıl eger ıttıfak kurmasaydı oyum yenıden rafahaydı..anladımkı yenıden refah akp nın arka bahcesı

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

Truva atları.... bir bir ortaya çıkıyor.. seçmenine ihanet eden adaylar..

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

GÖRDÜNMÜ ŞİMDİ CHP BAŞA GEÇMESİN DİYE CUMHURLA İTTİFAK YAPMAYI SANA BU LAZIMDI AFİYET OLSUN

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Demokrasi Demokrasi ne güzel şey demokrasi. Bunu milletvekili seçen seçmen AKP ye oy vermeyi bilmiyormuydu? O oyları çaldı götürdü AKP ye verdi. Hırsız desen dava açarlar nedir bunun adı?

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Haber YorumlarıAli Teke:

Hepiniz aynısınız İnsanlık düşmanı

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Haber YorumlarıRobotik cevaplar:

İşte feraset işte omurga. Menfaat falan değil ha, sadece duygusal sebepler.

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Neden istifa edenleri son durağı AKP düşündünüz mü? Hiç AKP den istifa edip gönül rızası ile başka partiye geçen var mı?

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