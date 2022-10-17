ABD'ye ziyaretin arkasında ne var? İYİ Parti'nin dünyaya açılan penceresi Mehmet Ali Karamemiş hakkında dikkat çeken derleme

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ardından İYİ Partili bir heyetin de ABD ziyarette bulunacak olması kafaları bir takım soru işaretlerini getirdi. ABD gezisini organize eden ve İYİ Parti'nin dünyaya açılan penceresi olan Mehmet Ali Karamemiş hakkında Medya Ankara'nın yaptığı derleme dikkat çekti.

Kaynak: Medya Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından ABD'ye bir ziyaret de İyi Parti'den geldi. İYİ Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan ve yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş'ten oluşan heyet, ABD'de temaslarda bulunmak üzere bu ülkeye hareket etti. Heyet, ABD'de değişik seviyelerdeki muhatapları ve düşünce kuruluşlarıyla görüşmeler yapacak.

8 AY ÖNCE DE PLANLANDI ANCAK İPTAL EDİLDİ

Bundan yaklaşık 8 ay önce Karamemiş, ABD'ye büyük bir heyet ile çıkarma planlamış ancakFETÖ kumpasıylavazgeçilmişti. Ziyaret, İyi Parti'nin Orta Doğu projesinin mimarı olarak bilinen ve 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin mimarlarından Henri Jak Barkey ile görüşmek istememesinden ve kendisinin muhatap kabul edilmemesinden dolayı iptal olmuştu.

KARAMEMİŞ'İN YOLUNUN KESİŞTİĞİ DEVLET ADAMLARI

Tarihler 8 Ocak 2008'i gösterirken Erdoğan Avutralya Melbourne'de bir takım ziyaretlerde bulundu, o dönemde kendisine eşlik eden isimlerden birisi Karamemiş'di.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Avusturalya'da ağırlayan, Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Bülent Arınç, FETÖMETRE" programını hazırlayan, Akdeniz'de 'Mavi Vatan projesini ve haritasını hazırlayan, TÜRK Ordusunun Onuru, TÜRK Milletinin Gururu Kahraman Cihat paşa, Ünlü tarihçi İlber Ortaylı gibi isimleri Avusturalya'da uzun soluklu misafir eden ve yakın dostluklar kuran iş insanıMehmet Ali Karamemiş, sadece Türk devlet adamları ile değil Tüm Asya-Pasifik ülkeleri, Avrupa ve Amerika'da üst düzey ilişkilere sahip.

DÜNYA'YA AÇILAN KAPI, DÜNYA VATANDAŞI KARAMEMİŞ

Başta Avustralya olmak üzere, Kanada, Şili, Çin, Hong Kong , Tayvan ,Endonezya, Japonya, Kore, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Peru, Brunei,Filipinler, Rusya Federasyonu, Singapur, Tayland, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya devlet yöneticileri ve iş dünyası ile üst düzey ilişkiler yürüten bir isimolan Karamemiş, bu ülkelerin temsilcilerini zaman zaman Türkiye'de ağırlamış ve yatırım yapmaları konusunda heyetleri Ülkemize taşımıştır.

Russell Crowe, Olga Kurylenko, gibi isimlerin yanı sıra Türkiye'den de Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan'ın yer aldığı "Son Umut" filminin yapımı için kapılarını sonuna kadar aralayan ve Avustralya çekimleri için destek sağlayan Karamemiş, Ermeni Lobisi, Rum Lobisi, Fetö yapılanması ve lobisine karşı yaptığı çalışmalar, basın açıklamaları ve mücadele ile tanınıyor.

TBMM Onur nişanı sahibi sayılı insanlardan olan Karamemiş, Avustralya'da 2011 yılı ihracat ödülü ve sonraki yıllarda defalarca En Başarılı etnik Kökenli İş Adamı ödüllerinin sahibi oldu.

Türk devletinin kendisine ihtiyacı olduğu her alanda ve zamanda desteğe koşan isim olarak bilinen Karamemiş, Türk büyükelçilerinin makaleleri ve köşe yazıları yayınlanması için 25 sene aralıksız bölge basınına reklam vererek Türkiye'nin sesi oldu.

Bulgaristan'daki Türklere yönelik artan baskılardan kurtulmak isteyen Naim Süleymanoğlu, 1986 yılında Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nın bittiği gün, Bulgar milli takımından kaçtı ve İngiltere'deki Türk Büyükelçiliği'ne sığındı. Süleymanoğlu oradan da Türkiye'ye iltica etti.

Yapılan kaçırma operasyonu Ülkücü hareket tarafından yapılmış ve organizasyonda ozan Arif'ten başlayan silsile birçok Türk'ün katkısıyla başarıyla gerçekleşmişti.

İSRAİL'E KARŞI MİTİNGLER DÜZENLEDİ

Filistine karşı İsrail tarafından uygulanan zulme sessiz kalmayan Mehmet Ali Karamemiş, Avustralya'da bulunan STK'larla İsraile karşı Filistinin yanında yer alınan eylemler, gösteriler organize etti.

KARAMEMİŞ'İN RESMİ GÖREVLERİ

2013-2018 tarihleri arasında T.C Başbakanlık Yurtdışı Türkleri Danışma Kurulu Onur Üyesi, Dünya Türk İş Konseyi Asya/Pasifik Başkan Yardımcısı ve Avustralya Temsilcisi (2008-2017), Avustralya Türk Sanayi ve İş adamları Derneği Kurucusu ve Başkan Yardımcısı, 2018'de İyi Partiye Katıldı veİyi Parti Genel İdare Kurulu Üyeliğine Seçildi, İyi Parti Uluslararası İlişkiler Başkan Yardımcılığı Yurtdışı Yapılanma ve Lobiden Sorumlusu Görevine Yürütmektediraynı zamanda İYİ Parti Uluslararası Başkan Yardımcı Diaspora ve Lobiden Sorumlu görevini yürütmektedir.

Kaynak: Medya Ankara