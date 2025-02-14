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ABD ve Ukrayna Liderleri, Rusya ile Kalıcı Barış İçin Görüştü

ABD ve Ukrayna Liderleri, Rusya ile Kalıcı Barış İçin Görüştü
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ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya'daki Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya gelerek Rusya ile barış konusunu ele aldılar. Vance, müzakerelerin devam edeceğini belirtirken, Zelenskiy, barış planı üzerinde çalışmaların süreceğini ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelerek, "Rusya ile kalıcı barış" konusunu ele aldı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Vance, Zelenskiy ile "verimli görüşmeler" yaptığını ve bunların "takip edecekleri şeyler" olduğunu söyledi. ABD'nin Rusya ve Ukrayna arasında "dayanıklı ve kalıcı bir barış" sağlamak istediğini söyleyen Vance, görüşmenin devam edeceğini ve daha da ileriye taşınacağını vurguladı. Vance, daha fazla ayrıntıya girilmeyeceğini ifade etti. Gazetecilerin "Ukrayna Putin'le masaya oturmaya yanaşmazsa ABD'nin nasıl ilerlemeyi planladığı" sorusuna Vance, müzakerelere dahil olan üst düzey bir ekip olduğunu söyleyerek, "Görüşmeler yapmak için bir araya gelmemiz önemli, müzakerelerin opsiyonelliğini korumak için şimdilik tek söyleyeceğim bu" açıklamasını yaptı.

"Yapmamız gereken savaşı nasıl bitireceğimize dair bir plan hazırlamak"

Vance'in ardından açıklama yapan Zelenskiy ise iyi bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Bu son değil ilk görüşmemiz. Gerçekten yapmamız gereken daha fazla konuşmak, daha fazla çalışmak ve Putin'i nasıl durduracağımıza ve savaşı nasıl bitireceğimize dair bir plan hazırlamak" dedi.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ancak ABD ve Avrupalı liderlerle bir barış planı üzerinde mutabık kalındıktan sonra görüşebileceğini söyledi.

Ukrayna'nın barışı çok istediğini ancak gerçek güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu aktaran Zelenskiy, ABD desteği için "müteşekkir" olduğunu ifade etti.

"Trump'ın savaşı durdurmaya yardımcı olabilecek kararlılığına derinden değer veriyoruz"

Zelenskiy görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada da, "ABD Başkan Yardımcısı Vance ile iyi bir görüşme yaptım. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilci General Keith Kellogg'un da katıldığı bu görüşme için kendisine ve tüm ekibine müteşekkirim. Ekiplerimiz çalışmaya devam edecek. Birçok kilit meseleyi ele aldık ve General Kellogg'u daha fazla toplantı ve sahadaki durumun daha derin bir değerlendirmesi için Ukrayna'da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Gerçek ve garantili bir barışa doğru mümkün olan en hızlı şekilde ilerlemeye hazırız. Başkan Trump'ın savaşı durdurmaya ve Ukrayna için adalet ve güvenlik garantileri sağlamaya yardımcı olabilecek kararlılığına derinden değer veriyoruz" dedi. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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