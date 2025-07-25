ABD ve Pakistan İkili İş Birliği için Görüşmelerde Bulundu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshaq Dar ile Washington D.C'de bir araya gelerek, kritik mineraller ile madencilik sektörlerinde iş birliğini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshaq Dar ile Washington D.C'de bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bakan Rubio, İran ile yürütülen görüşmelerde yapıcı bir rol oynamaya devam etme konusundaki istekliliği ve bölgesel istikrarı koruma yönündeki kararlılığı nedeniyle Pakistan'a teşekkür etti" denildi.

İki bakanın görüşmede terörle mücadeleyi ele aldıkları belirtilen açıklamada, "İki taraf ayrıca, ikili terörle mücadele iş birliğini derinleştirme ihtimallerini ve bu Ağustos ayında İslamabad'da düzenlenecek olan ABD-Pakistan Terörle Mücadele Diyaloğu'nu görüştü. Bakan Rubio, karşılıklı fayda sağlayacak ikili ticaretin genişletilmesinin ve kritik mineraller ile madencilik sektörlerinde iş birliğinin artırılmasına yönelik ihtimallerin araştırılmasının önemini vurguladı" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON