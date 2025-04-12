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ABD ve İran Nükleer Müzakereleri Umman'da Başladı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile İran'ın nükleer programına dair dolaylı müzakerelerin Umman'ın başkenti Maskat'ta başladığını duyurdu. Müzakerelerde İran ve ABD temsilcileri ayrı salonlarda bulunuyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile İran'ın nükleer programına ilişkin dolaylı müzakerelerin Umman'da başladığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile İran'ın nükleer programı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına yönelik dolaylı müzakerelerin Umman'ın başkenti Maskat'ta başladığını açıkladı.

Bekayi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin arabuluculuğunda dolaylı müzakerelerin yapıldığını ifade etti.

Bekayi, "Görüşmeler, ev sahibi Umman tarafından belirlenen mekanda, İran ve ABD temsilcilerinin ayrı salonlarda bulunmasıyla gerçekleştiriliyor. Taraflar, görüş ve tutumlarını Umman Dışişleri Bakanı aracılığıyla birbirlerine iletiyor" ifadelerini kullandı. - MASKAT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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