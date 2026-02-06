Haberler

İran ve ABD arasındaki dolaylı görüşmeler başladı

Güncelleme:
ABD ve İran, Umman'ın başkenti Maskat'ta İran'ın nükleer programına ilişkin dolaylı görüşmelere başladı. Görüşmeler, ABD'nin askeri müdahale endişeleri ve artan gerilim ortamında gerçekleştiriliyor.

ABD ve İran arasında İran'ın nükleer programına ilişkin dolaylı görüşmeler Umman'ın başkenti Maskat'ta başladı.

ABD ve İran arasında tırmanan gerilim ve ABD'nin İran'a askeri müdahalede bulunacağına ilişkin endişelerin artmasının ardından ABD ve İranlı heyetler arasında İran'ın nükleer programına ilişkin dolaylı görüşmeler başladı. Müzakerelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, İran ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından temsil ediliyor.

Arakçi: "Görüşmelere açık gözlerle katılıyoruz"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "İran, diplomasiyi açık gözlerle ve geçen yılın sağlam hafızasıyla karşılıyor" ifadelerini kullandı. Arakçi, "Eşit konumlar, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkar söylemden ibaret değildir. Bunlar birer zorunluluktur ve kalıcı bir anlaşmanın temel dayanaklarını oluşturur" ifadelerini kullandı.

Arakçi, Ummanlı mevkidaşıyla görüştü

Arakçi, görüşmelerden önce bu sabah Ummanlı mevkidaşı Bedir el-Busaidi ile bir araya geldi. Arakçi ve el-Busaidi'nin bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştükleri açıklandı.Görüşmede, İran-ABD müzakerelerinin nasıl ilerletileceği ele alınırken, İran'ın müzakere başlıklarına ilişkin görüş ve taleplerinin de aktarıldığı bildirildi. Arakçi, İran'ın ulusal çıkarlarını sağlamak için diplomasiden yararlanacağını belirterek, ülkenin egemenliği ve ulusal güvenliğini her türlü "aşırı talep ve maceracı girişime" karşı savunmaya hazır olduklarını vurguladı.

Geçen yılki görüşmelerde ne olmuştu

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında ABD ve İran, nükleer müzakerelerde uzlaşı arayan görüşmeler yürütmüş ve görüşmelerin ilk turu 12 Nisan'da Umman'da ardından ikinci turu ise 19 Nisan'da İtalya'da yapılmıştı. Bunun bir hafta sonrasında Umman'da üçüncü tur gerçekleşmiş ve ABD Başkanı Trump, mayıs ayında yaptığı açıklamada bir anlaşmaya çok yakın olduklarını duyurmuştu. Ancak bir sonraki turdan sadece bir gün önce, İsrail'in İran'a saldırıları başlamış ve diplomasi çökmüştü. Bu durum İsrail ile İran arasında 12 gün süren bir savaşa yol açmış, ABD de "Gece Yarısı Çekici" olarak adlandırdığı bir müdahale kapsamında İran'ın nükleer tesislerini hedef almıştı. - MASKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
