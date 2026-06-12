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Reuters: "ABD-İran barış mutabakatı, pazar günü Cenevre'de imzalanabilir"

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Reuters haber ajansı, ABD ve İran arasında savaşı durdurmaya yönelik mutabakat zaptının pazar günü Cenevre'de imzalanabileceğini duyurdu. Anlaşma kapsamında İran petrolüne uygulanan yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş fonların serbest bırakılması bekleniyor.

İngiliz Reuters haber ajansı, ABD ve İran arasında savaşı durdurmaya yönelik mutabakat zaptının pazar günü Cenevre'de imzalanabileceğini aktardı.

Reuters haber ajansının Batılı bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD ve İran arasındaki muhtemel mutabakat zaptı pazar günü imzalanabilir. Kaynak, mutabakat zaptındaki ifadelerin hala son halinin verildiğini ve İran'ın İsrail'in Lübnan'a saldırılarının da sona erdirmesi gerektiği konusundaki tutumunda ısrar ettiğini söyledi. Mutabakat zaptına cumartesi gününe kadar son şeklinin verilmesi ve ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile İran'ın başmüzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf tarafından Cenevre'de imzalanabileceği belirtildi.

Reuters'e konuşan üst düzey bir İranlı kaynak, mutabakat zaptına göre İran petrolüne uygulanan yaptırımların kaldırılacağı, İran'ın dondurulmuş milyarlarca dolarlık fonunun serbest bırakılacağı ve Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde çatışmaların sona ereceğini ifade etti. Buna göre nükleer konular daha sonraki görüşmelere bırakılacak.

ABD, İran'ın asla nükleer silah geliştirmemesini sağlayacak bir anlaşma istiyor, İran ise nükleer silah arayışında olmadığını söylüyor. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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