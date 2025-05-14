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ABD, Türkiye'ye 304,1 Milyon Dolar Değerinde Füze Satışına Onay Verdi

ABD, Türkiye'ye 304,1 Milyon Dolar Değerinde Füze Satışına Onay Verdi
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ABD Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye toplam değeri 304,1 milyon dolar olan havadan havaya füze satışına onay verdiğini açıkladı. Türkiye, bu satışla birlikte toplam 53 adedi 225 milyon dolar değerinde AIM-120C-8 füzesi ve 60 adedi 79,1 milyon dolar değerinde AIM-9X Sidewinder Block II füzesi alacak.

ABD Savunma Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının Türkiye'ye toplam değeri 304,1 milyon dolar olan havadan havaya füze satışına onay verdiğini duyurdu.

ABD'de Türkiye'ye füze satışına onay verdi. ABD Savunma Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının Türkiye'ye toplam değeri 304,1 milyon dolar olan havadan havaya füze satışına onay verdiğini duyurdu. Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin değeri 225 milyon dolar olan 53 adet AIM-120C-8 Gelişmiş Orta Menzilli Hava-Hava Füzesi ile değeri 79,1 milyon dolar olan 60 adet AIM-9X Sidewinder Block II füzesi ve 11 adet taktik güdüm ünitesini satın alacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığının onayının ardından ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'nın söz konusu satışı bugün Kongre'ye ilettiği ifade edildi.

Her iki satışın da bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyeceği ifade edilirken, Türkiye'nin söz konusu savunma sistemlerini silahlı kuvvetlerine entegre etmekte zorluk yaşamayacağı bildirildi. Satışların NATO müttefiki olan Türkiye'nin güvenliğini güçlendirerek hem ABD'nin dış politika hedeflerine hem de ulusal güvenliğine katkı sağlayacağı vurgulandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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