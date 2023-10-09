ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri İsrail Yardımlarının Durdurulmasını İsteyenlere Tepki Gösterdi

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Demokrat Rashida Tlaib ile Cori Bush'un İsrail'e yönelik eleştirileri ve yardımların durdurulması çağrılarına tepki gösterdi.

NEW ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Demokrat Rashida Tlaib ile Cori Bush'a, İsrail'e yönelik eleştirileri ve "apartheid rejimi" şeklinde niteledikleri İsrail yönetimine yapılan "koşulsuz" yardımların durdurulmasını istemeleri nedeniyle kendi partilerinden bazı üyeler tepki gösterdi.

Demokrat Temsilciler Ritchie Torres, Josh Gottheimer ve Haley Stevens, Amerikan siyasetine ilişkin haberler yapan Jewish Insider'a yaptıkları açıklamada, Tlaib ve Bush'un, Hamas'ın saldırılarının ardından yaptıkları, ABD'nin, İsrail'e yönelik yardımlarının durdurulması yönündeki çağrılarına tepkilerini dile getirdi.

Temsilciler, aynı partiye mensup oldukları Tlaib ve Bush'un aksine ABD'nin, İsrail'e yardımlarının devam etmesi gerektiğini savundu.

Filistin kökenli Demokrat Temsilci Tlaib, saldırıların ardından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlilerin ve İsraillilerin acısını paylaştığını belirterek, herkesin barış içinde, özgürce ve eşit haklarla yaşaması gerektiğini belirtmişti.

"Bu geleceğe giden yol, ablukanın kaldırılmasını, işgalin sona erdirilmesini ve direnişe yol açabilecek boğucu, insanlık dışı koşulları yaratan apartheid sisteminin ortadan kaldırılmasını içermelidir." ifadesini kullanan Tlaib, ABD'nin "apartheid rejimi" diye nitelediği İsrail'e "koşulsuz" fon sağladığı sürece bölgedeki şiddetin devam edeceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bush da Filistin ve İsrail'de devam eden şiddetten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, sivillerin öldürülmesini kınamıştı. Bush, ABD hükümetinin "İsrail askeri işgaline ve apartheid yönetimine" desteğine son vermesi gerektiği görüşünü paylaşmıştı.

"Aksa Tufanı" saldırısı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 140'ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 726 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.