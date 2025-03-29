ABD Suriye Büyükelçiliği'nden Vatandaşlara Terör Uyarısı

ABD'nin Suriye Büyükelçiliği, Ramazan Bayramı tatili sırasında "saldırı ihtimalinin artması" nedeniyle tüm ABD vatandaşlarına uyarıda bulundu.

ABD'nin Suriye Büyükelçiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ramazan Bayramı tatili sırasında Şam'daki büyükelçilikler, uluslararası kuruluşlar ve kamu kurumlarını hedef alabilecek saldırı ihtimalinin arttığı konusunda ABD vatandaşlarını uyardığı belirtildi. Muhtemel saldırıların silahlı, bombalı eylem ve patlayıcı kullanımı şeklinde gerçekleştirilebileceği vurgulandı. Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye için seyahat uyarı seviyesi 4'te, seyahat etmeyin. Bu uyarı, terörizm, iç karışıklık, kaçırma, rehin alma, silahlı çatışma ve haksız tutuklama gibi önemli riskler nedeniyle yürürlükte kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullanıldı.

ABD'nin Şam Büyükelçiliği'nin 2012 yılında faaliyetlerini askıya aldığı vurgulanan açıklamada, ABD hükümetinin Suriye'deki ABD vatandaşlarına rutin veya acil konsolosluk hizmetleri sağlayamadığı kaydedildi. - ŞAM