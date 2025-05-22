ABD Senatosu, Trump'a Hediye Uçağa İtirazı Reddetti

ABD senatosu, Azınlık lideri Chuck Schumer'in ABD Başkanı Donald Trump'a Katar tarafından hediye edilen uçağın Air Force olarak kullanılmasına karşı yasa teklifini reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump'a Orta Doğu turu kapsamında ziyaret ettiği Katar'da Boeing 747-8 uçağı hediye edilmişti. Katar'ın 400 milyon dolarlık hediyesini Air Force uçağının başkanlık uçağı olarak kullanmasına karşı yasa tasarısı ABD Senato'sunda oylandı. Azınlık lideri Chuck Schumer'in, "2025 Başkanlık Hava Taşımacılığı Güvenlik Yasası" adlı yasa tasarısı Senato'da çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçi senatörler tarafından reddedildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Schumer, "Bu hediye çok çirkin" dedi. Katar'ın lüks hediyesini "modern tarihin en büyük yabancı rüşveti" olarak nitelendiren Schumer'in "Bu güpegündüz verilen bir rüşvettir. Bu, ulusal güvenliğimizi sağlamak ve vergi mükelleflerinin dolarlarını tamamen anlamsız bir anlaşma için harcamamakla ilgilidir. Donald Trump'ın bu hediyeyi kabul etmesi yolsuzluk ve çıplak zenginleşme kokuyor" ifadelerini kullandı.

Katar'ın milyar dolarlık hediyesi ABD envanterinde

ABD, Katar'ın hediyesinin kabul edildiğini resmi olarak duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hediye uçağın Pentagon envanterine girdiğini kaydedildi. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell açıklamasında "Savunma Bakanı (Pete Hegseth), Katar'dan bir Boeing 747'yi tüm federal kural ve düzenlemelere uygun olarak kabul etti" dedi.

Uçağın, Trump'ın resmi ulaşım aracı olan Air Force One'ın bir parçası olarak kullanılabilmesi için çeşitli düzenlemeler yapılacak.

Mevcut Air Force One filosunda 1990 yılından bu yana kullanılan iki adet 747-200 jeti ve birkaç küçük 757 bulunuyor.

Orta Doğu turu kapsamında geldiği Katar'da kendisine hediye edilen uçağa ilişkin açıklama yapan Trump, " Bize bir hediye veriyorlar" diyerek ayrıca uçağı geri çevirmenin "aptallık" olacağını söylemişti. - WASHINGTON