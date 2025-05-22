ABD Senatosu, Schumer'ın Uçak Tasarısını Reddetti
ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer'ın, Katar'ın hediye ettiği jetin makam uçağı yapılmamasına yönelik yasa teklifi, Cumhuriyetçi senatörler tarafından kabul edilmedi.
ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer'ın, Katar'ın hediye ettiği jetin makam uçağı yapılmamasına yönelik sunduğu yasa teklifi, Senato'da kabul edilmedi.
ABD Senatosu'nda, Azınlık Lideri Chuck Schumer'ın yabancı ülkelere ait uçakların, başkanlık uçağı olarak kullanılmasının yasaklanmasını öngören '2025 Başkanlık Hava Taşımacılığı Güvenlik Yasası' adlı yasa tasarısına ilişkin oylama yapıldı.
Senato'da çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçi senatörler, yasa tasarısını reddetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika