Haberler

ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten Maduro sonrası Venezuela yorumu: "Şartları Başkan Trump belirler"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezuela'nın geleceğinde ABD'nin tutumunun belirleyici olacağını ve Maduro sonrası süreçte şartların Trump tarafından belirleneceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Nicolas Maduro sonrası Venezuela'nın geleceğinde ABD Başkanı Donald Trump'ın tutumunun belirleyici olacağını belirterek, "Şartları Başkan Trump belirler. Nihai olarak bunun hangi aşamalardan geçeceğine de o karar verir. Ancak bu; uyuşturucu akışının durması, bizden alınan petrolün nihayetinde geri verilmesi ve suçluların ABD'ye gönderilmemesi anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, CBS televizyonuna verdiği röportajda Venezuela'ya gerçekleştirilen saldırılar ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeden çıkarılarak ABD'ye getirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ülke yönetiminde uygun bir geçiş sağlanana kadar Venezuela'da kalacağız" sözleri hatırlatılan Hegseth, "Bundan sonra ne olacak, bu ne demek?" sorusuna, "Bu, şartları bizim belirlememiz anlamına geliyor. Şartları Başkan Trump belirler. Nihai olarak bunun hangi aşamalardan geçeceğine de o karar verir. Ancak bu; uyuşturucu akışının durması, bizden alınan petrolün nihayetinde geri verilmesi ve suçluların ABD'ye gönderilmemesi anlamına geliyor" yanıtını verdi.

"Uzaması halinde Kongre'yi sürece dahil edeceğiz"

Venezuela'yı istikrara kavuşturmaya yönelik tam ölçekli bir müdahale için ABD Kongresi'nin onayını isteyip istemeyecekleri sorusunu da yanıtlayan Hegseth, Maduro'nun yakalanmasını bir kolluk kuvveti operasyonu olarak nitelendirdi. Bu operasyon için Kongre onayı gerekmediğini, ancak daha geniş çaplı bir operasyon halinde gerekli adımların atılacağını vurgulayan Hegseth, "Bu bir kolluk kuvveti operasyonuydu. Savunma Bakanlığı (Savaş Bakanlığı) Adalet Bakanlığı'nı destekleyerek, nihayetinde adalete hesap vermesi gereken bir suçluyu ülkeden çıkarıyordu. ve (Dışişleri Bakanı) Marco Rubio bunun Kongre'ye önceden bildirilecek bir şey olmadığını açıkça belirtti. Ancak, bu durumun daha da uzaması halinde elbette Kongre'yi sürece dahil edeceğiz" dedi. - WISCONSIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti

Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk fotoğraf

ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk görüntü geldi
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Baba ile oğlu öldü, anne ağır yaralı

Kahreden kazada bir aile paramparça oldu
Maduro'nun mal varlığı ortaya çıktı! İşte geride bıraktıkları

Maduro'nun mal varlığı ortaya çıktı! İşte geride bıraktıkları
ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk fotoğraf

ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk görüntü geldi
Avrupa'nın dev ülkeleri, Maduro'yu yalnız bıraktı: Hiç üzülmüyoruz, sevinçliyiz

Avrupa'nın dev ülkeleri, Maduro'yu yalnız bıraktı
Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi