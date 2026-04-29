ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran savaşının başından bu yana ilk kez ABD Kongresi'nde ifade verdi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran savaşının başlangıcından bu yana ilk defa ABD Kongresi'nde ifade verdi. Oturumda söz alan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi Jules Hurst İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "'Epic Fury' (Destansı Öfke) Operasyonu çerçevesindeki harcamaların durumu, yaklaşık 25 milyar dolar seviyesinde" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin savunma harcamalarını 1,5 trilyon dolara çıkarmayı öngören savunma bütçesi teklifini görüşmek amacıyla düzenlenecek oturuma katılmak üzere ABD Kongresi'ne geldi. Hegseth, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi önünde vereceği ifade için salona girişi öncesinde, kendisine "savaş suçlusu" ifadesiyle seslenen bir grup tarafından protesto edildi. Protestoculardan biri "Hegseth tutuklansın" yazılı bir pankart taşırken, göstericilerden biri de "Niçin çocuklarla dolu bir okulu bombaladınız?" diye sordu. Hegseth, göstericileri görmezden gelerek ilerlerken bir protestocu da, "İsrail için daha kaç Amerikan askeri personelinin ölmesi gerek" diye sordu.

Hegseth, Başkanın talep ettiği 1,5 trilyon doların "anın aciliyetini yansıttığını" söyledi

Oturumun başlamasıyla birlikte Hegseth, Demokrat Partili Kongre üyelerinin İran'a karşı Kongre onayı alınmadan yürütülen savaşa ilişkin sorularına cevap verdi. Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı olan Cumhuriyetçi temsilci Mike Rogers, oturumun açılışında ABD Başkanı Trump'ın savunma harcamalarını artırma çağrısına odaklandı. Çin, Rusya ve İran'ın savunma harcamalarındaki artışa dikkat çeken Rogers, "Her rakibe karşı üstünlük sağlamak için yeterli mühimmatımız, gemimiz, uçağımız ve otonom sistemimiz olması gerekiyor. Onlar, gayri safi yurtiçi hasılalarının daha büyük bir kısmını savunmaya harcıyor" dedi.

Oturumda Hegseth, ABD Başkanı Trump'ın talep ettiği 1,5 trilyon dolarlık bütçenin "içinde bulunulan anın aciliyetini yansıttığını" söyledi.

Biden yönetimini savunmaya yeterince yatırım yapmamakla suçlayan Hegseth, talep edilen bütçenin "tarihi" ve "savaş odaklı" bir bütçe olduğunu savundu.

"Benim kuşağım, Irak'ta ne kadar uzun kaldığımızı çok iyi biliyor"

Hegseth, ABD'nin en büyük düşmanının, İran ile savaş henüz iki aylık olmasına rağmen bunu eleştiren Kongre'deki Demokrat ve bazı Cumhuriyetçilerin "yenilgi söylemleri" olduğunu söyledi. Hegseth, "Benim kuşağım, Irak'ta ne kadar uzun kaldığımızı, Afganistan'da ne kadar uzun kaldığımızı çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Hegseth, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleme konusunda adım atma cesareti gösteren ilk başkan olduğunu ve İran'ın nükleer silah elde etmesine asla izin verilemeyeceğini söyledi.

Savunma Bakanı, Kongre üyesi Demokrat Kaliforniya temsilcisi Salud Carbajal'ın İran savaşına daha ne kadar para harcanması planlandığı sorusuna, "İran'ın asla nükleer silah elde etmemesini sağlamak ne kadar değerli" ifadeleriyle cevap verdi.

Hegseth, Kongre üyelerini "Amerikan karşıtlığı" ile suçladı

Oturumda Demokratlar İran konusunda sorular yöneltirken, Cumhuriyetçiler sorularını daha çok Savunma Bakanlığı'nın bütçe teklifine odaklandırdı.

Oturum sırasında Demokrat temsilcilerin şüpheci sorularını "Amerikan karşıtı" olarak nitelendiren Hegseth, Demokrat Kongre üyesi John Garamendi'ye, "Burada kimi destekliyorsunuz? Kimin tarafındasınız?" diye sordu.

Trump ve Hegseth'in İran ile savaşa ilişkin gerekçeleri sürekli değiştirmekle suçlayan Garamendi, "Savaşın ilk gününden beri Amerikan halkına yalan söylüyorsunuz" diyerek Hegseth'i yetersizlikle itham etti.

Garamendi'nin suçlamalarına Hegseth, "Amerikan halkının bu misyonu, sizin sorumsuz söylemlerinize rağmen desteklediğini biliyorum" ifadeleriyle cevap verdi.

ABD'nin İran ile savaş başlatma gerekçesi sorgulandı

Gergin geçen oturumda Hegseth'in İran'ın nükleer tesislerinin 2025 yılındaki bir saldırıyla yerle bir edildiğini söylemesi üzerine Demokrat temsilci Adam Smith, bu halde Trump yönetiminin 2025'teki saldırılardan bir yıldan kısa süre sonra niçin İran'la savaşa girdiğini sorguladı.

Trump yönetiminin İran'la savaş gerekçesinin "acil nükleer tehdit" olduğunu hatırlatan Smith, "Şimdi ise bize bunun bir yıl önce zaten tamamen imha edilmiş olduğunu mu söylüyorsunuz?" dedi.

Hegseth, bu itirazlara "İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediği" ve halen binlerce füzeye sahip olduğu ifadeleriyle cevap verdi.

Smith ise savaşın ABD'yi "tam olarak başladığı noktaya geri götürdüğünü" söyledi.

Trump'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı soruldu

Oturum sırasında Demokrat temsilci Sara Jacobs, ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka ile üretilmiş bir sosyal medya paylaşımında kendisini Hazreti İsa şeklinde tasvir ettiğine gönderme yaparak ABD Başkanının akıl sağlığının yerinde olup olmadığını sordu.

Jacobs'ın Trump'ın akıl sağlığının başkomutanlık vazifesini yerine getirmeye uygun olup olmadığı sorusuna cevabında Hegseth, "Aynı soruyu dört yıl boyunca Joe Biden'a sordunuz mu? Hayır sormadınız. Bu başkomutan hakkında yaptığınız aşağılayıcı yorumun seviyesine inmeyeceğim" dedi.

Savunma Bakanı, "Demokratlar olarak konuşmakta zorlanan Joe Biden'ı savunduktan sonra gerçekten böyle bir soru sormak istiyor musunuz?" şeklinde konuştu.

Genelkurmay Başkanı Caine, bütçenin "kritik önemde" olduğunu söyledi

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, oturumda ABD ordusunun küresel risklere karşı zamanında, öngörülebilir ve sürdürülebilir yatırımlara ihtiyacı olduğunu savundu. Caine, "Tartışılan bütçedeki kaynaklar, gücümüzü modernize etmemiz ve karşımıza çıkacak her tehdide karşı hazır olmamız için kritik öneme sahip" ifadelerini kullandı.

Talep edilen bütçenin ABD'nin gelecekteki güvenliği için "tarihi bir peşinat" niteliğinde olduğunu ifade eden Caine, "Dünyadaki savaş alanlarında anlık ortaya çıkan tüm gelişmeler, daha yüksek düzeyde sermaye yatırımı gerektiriyor" dedi.

İran savaşının şimdiye kadar olan maliyetinin 25 milyar dolar olduğu açıklandı

Oturumda söz alan üst düzey ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi Jules Hurst, Kongre üyelerinin İran savaşının şimdiye kadar olan maliyetine ilişkin sorusunu yanıtladı. Pentagon'da bütçe denetleme görevi yürüten Hurst, savaşın şimdiye kadar olan maliyetinin 25 milyar dolar olduğunu ve bunun büyük bir kısmının mühimmata ayrıldığını açıkladı. Hurst, "'Epic Fury' (Destansı Öfke) Operasyonu çerçevesindeki harcamaların durumu, yaklaşık 25 milyar dolar seviyesinde" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı