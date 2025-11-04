ABD Savunma Bakanı Hegseth, Güney Kore'nin Silahtan Arındırılmış Bölge'sini Ziyaret Etti

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Güney Kore ve Kuzey Kore'yi ayıran Silahtan Arındırılmış Bölge'yi (DMZ) ziyaret etti. Hegseth ayrıca Güney Koreli mevkidaşı Ahn Gyu-back ile güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dün geldiği Güney Kore'de temaslarını sürdürdü. Bakan Hegseth, Güney Koreli mevkidaşı Ahn Gyu-back ile birlikte Güney Kore ve Kuzey Kore arasında bulunan Silahtan Arındırılmış Bölge'yi (DMZ) ziyaret etti. Ouellette Gözlem Noktası'nda askeri yetkililerden bilgi alan Hegseth, Kore Savaşı ateşkesinin imzalandığı Panmunjom sınır köyüne de gitti.

Güvenlik Danışma Toplantısı gerçekleştirildi

Hegseth daha sonra başkent Seul'de Güney Koreli mevkidaşı Ahn ile 57. Güvenlik Danışma Toplantısı'nı (SCM) gerçekleştirdi. Güney Kore basınında yer alan haberlere göre ikili, Güney Kore'de konuşlu ABD kuvvetlerinin "stratejik esnekliği" ve Seul'ün savaş zamanı operasyonel kontrolü (OPCON) Washington'dan geri alma çabaları da dahil olmak üzere temel ittifak ve güvenlik konularını ele aldı. Ayrıca Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un geçtiğimiz haftaki Güney Kore ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'tan talep ettiği nükleer denizaltı desteği konusunun da gündeme geldiği belirtildi. - SEUL