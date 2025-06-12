ABD'den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı

ABD'den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da artan gerginlik nedeniyle bölgede bulunan ABD vatandaşları için seyahat uyarısı yayınladı. Uyarıda, yerel koşullara bağlı olarak beklenmedik gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.

ABD, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da artan gerginlik nedeniyle seyahat uyarısı yayınladı.

ABD'DEN VATANDAŞLARINA SEYAHAT UYARISI

Abd Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da artan gerginlik nedeniyle bölgede bulunan ABD vatandaşları için yayınladığı seyahat uyarısında, güvenlik durumlarının yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

"BEKLENMEDİK GELİŞMELER YAŞANABİLİR"

Bakanlık, bölgedeki mevcut tansiyonun geçmişte yaşanan benzer kriz dönemlerinde ABD vatandaşları açısından seyahat aksaklıklarına ve güvenlik tehditlerine yol açtığını hatırlatarak, bu tür dönemlerde, yerel koşullara bağlı olarak beklenmedik gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.

"YEREL YETKİLİLERLE TEMAS HALİNDEYİZ"

Bakanlık, yurt dışında bulunan vatandaşların muhtemel acil durumlarda daha kolay ulaşılabilir olmaları için Akıllı Seyahatçi Kayıt Programı'na (STEP) kaydolmalarını tavsiye etti. ABD yönetimi, bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiğini bildirirken, vatandaşlarının güvenliği için yerel yetkililerle temas halinde olduğunu duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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