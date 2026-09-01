ABD'den İran'a Hürmüz Saldırısı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemiler ve bölgede konuşlu ABD askerlerine yönelik saldırı teşebbüsleri nedeniyle İran'daki Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) unsurlarına yönelik yeni saldırılar başlattıklarını bildirdi.

ABD- İran arasında Orta Doğu bölgesindeki gerilim yeniden yükseldi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Orta Doğu bölgesinde konuşlu ABD güçlerinin, ABD Doğu Saati ile 12.00 (TSİ 19.00) sıralarında İran'daki DMO hedeflerine yönelik saldırı başlattığı belirtildi. Açıklamada, "Saldırılar, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ve bölgede konuşlu ABD askerlerine yönelik saldırı teşebbüsleri sonrasında gerçekleştirilmiştir" denildi.

İran basınında yer alan haberlerde ise ülkenin güney kesimlerinde patlama seslerinin duyulduğu belirtildi. Sistan ve Belucistan eyaletindeki Kunarek kenti ile Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas kentinin yanı sıra Keşm Adası çevresinde patlamalar duyulduğu belirtildi. Henüz bölgede meydana gelen maddi hasar ile can kaybı veya yaralanmalara ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ABD, geçtiğimiz günlerde İran'ın Larak Adası'nda, Hürmüz Boğazı'na doğru deniz mayını taşıdığı belirtilen füzeler ateşlemeye hazırlandığı öne sürülen iki fırlatma rampasına saldırı düzenlediğini bildirmişti. İran ordusu ise misilleme olarak Ürdün'de konuşlu ABD askerlerine hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı