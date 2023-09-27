ABD Ordusu Avrupa Komutanı: Rus saldırganlığı ve terörist gruplar NATO'ya tehdit oluşturuyor

ABD Ordusu Avrupa Komutanı Christopher G. Cavoli, Rus saldırganlığı ve terörist grupların NATO ittifakına önemli tehdit teşkil ettiğini belirtti. Kuzey Makedonya'da düzenlenen A5 ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'nda yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cavoli, güvenlik işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Ordusu Avrupa Komutanı Christopher G. Cavoli, Rus saldırganlığıyla terörist grupların, NATO ittifakına önemli tehdit teşkil etmeye devam ettiklerini söyledi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleşen "ABD-Adriyatik Haritası (A5) ülkeleri 26. Genelkurmay Başkanları Konferansı" kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

Ortak basın toplantısında, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Vasko Gyurçinovski ile aynı zamanda NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı olan Orgeneral Christopher G. Cavoli açıklamalarda bulundu.

Cavoli, A5 üyesi ve gözlemci ülkelerinin güvenlik işbirliğine ilişkin diyaloğun sürdürülmesi için bir araya geldiklerine vurgu yaptı. Cavoli, şu ifadeleri kullandı:

"Gelişmiş siber güvenlik, birlikte çalışabilirliğin artırılması ve çok uluslu operasyonlara, misyonlara ve tatbikatlara katılım gibi önemli bölgesel konuları konuştuk. Bunlar, Avrupa için tarihi zamanlar. Rus saldırganlığı ile terörist gruplar, NATO ittifakına önemli tehdit teşkil etmeye devam ediyor. Bu ve diğer tehditlere karşı mücadele için üye ve gözlemci ülkeler, müttefik, ortaklarla eğitim ve barışı koruma operasyonlarına sürekli katılım taahhüdünde bulundu."

20 yıl önce kurulan bu girişimin Güneydoğu Avrupa ülkelerinin NATO üyeliği yolunda yardımcı olmasında başarılı olduğunu vurgulayan Cavoli, "ABD, NATO üyelik şartlarını karşılama noktasındaki ulusal reform ve savunma modernizasyon çabalarını destekliyor. Washington Antlaşması'nın 10. Maddesi'nde yer alan NATO'nun açık kapı politikasına olan bağlılığımızı teyit ediyoruz." diye konuştu.

Gyurçinovski de ABD'nin başta savunma ve silahlı kuvvetler olmak üzere her alanda ülkesinin en önemli müttefiklerinden biri olduğunu ve böyle kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Gün içerisinde yaptıkları çalışmalara değinen Gyurçinovski, üye ve katılımcı ülkeler olarak bölgenin barışı, güvenliği, refahı gibi konularda bilgi alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Ortak bildiri imzalandı

Girişime üye ülkelerin genelkurmay başkanları, bölgesel güvenliği desteklemek ve güçlendirmek amacıyla ilişkileri daha da güçlendirme, askeri işbirliğini genişletme ve derinleştirme taahhüdünü teyit eden ortak bildiri imzaladı.

Güneydoğu Avrupa ülkelerine Avrupa-Atlantik entegrasyon süreçlerinde destek olmak amacıyla 2003'te Hırvatistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve ABD girişimiyle oluşturulan A5'e, 2008'de Bosna Hersek ve Karadağ da dahil olmuştu.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ ve Bosna Hersek A5'in üyesi konumundayken; Kosova, Sırbistan ve Slovenya ise "gözlemci ülke" statüsünde bulunuyor.