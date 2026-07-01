Haberler

ABD ve 11 ülke Bahreyn'de bölgesel güvenlik zirvesinde bir araya geldi

ABD ve 11 ülke Bahreyn'de bölgesel güvenlik zirvesinde bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CENTCOM, Bahreyn'de 12 ülkenin üst düzey askeri yetkililerinin katılımıyla bölgesel güvenlik toplantısı düzenledi. Toplantıda Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişi ve savunma iş birliği ele alındı. Suriye ve Lübnan ilk kez katıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Bahreyn'in başkenti Manama'da Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen'den üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla bölgesel güvenlik toplantısı düzenlendiğini açıkladı.

CENTCOM, Bahreyn Savunma Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde 12 ülkenin üst düzey askeri yetkililerinin katılımıyla bölgesel güvenlik toplantısı düzenlediğini açıkladı. Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirilen toplantıya CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ın yanı sıra Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen'den üst düzey askeri yetkililer katıldı. Toplantıda bölgedeki mevcut güvenlik ortamı, savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişinin sürdürülmesine yönelik adımlar ele alındı. Katılımcılar, Hürmüz Boğazı'nda ticaretin kesintisiz devam etmesine yönelik ortak taahhütlerini yineledi.

CENTCOM Komutanı Cooper toplantıya ilişkin açıklamasında, "Bölgesel ortaklarımızla omuz omuza çalışmayı sürdürüyoruz. Görüşmeler, bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik ortak kararlılığımızı bir kez daha ortaya koydu" dedi.

"Suriye ve Lübnan'dan yetkililer ilk kez ABD öncülüğünde savunma konferansına katıldı"

CENTCOM'un açıklamasında, ABD ile bölge ülkelerinin Orta Doğu'da dünyanın en gelişmiş ve en büyük aktif hava ve füze savunma ağını işlettiği savunuldu. Ayrıca ocak ayında bilgi paylaşımı, tehdit uyarıları ve muhtemel krizlere koordineli müdahale amacıyla yeni bir Orta Doğu Hava Savunma Koordinasyon Hücresi kurulduğu hatırlatıldı. Toplantının Suriye ve Lübnan'dan askeri yetkililerin ABD öncülüğünde düzenlenen bölgesel bir savunma konferansına ilk kez katılması açısından da önem taşıdığının altı çizildi. - MANAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor

O ülkeden gelip Türkiye'de infilak etti
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı

Görüntü İstanbul'un cennet köşesinden! Alevler hızla ilerliyor
TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması

Meclis'i de karıştırdı, tansiyon bir türlü düşmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Edin Dzeko'dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap

Dzeko'dan Amerikalı muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap
Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası

Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası
Gökdeniz Gürpüz, Galatasaray'dan ayrılarak 3. Lig'e gitti

Galatasaray'dan ayrıldı, 3. Lig'e gitti!
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

1 milyon kişi sokaklara indi, çok sayıda kişi nefessiz kalarak öldü
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dükkan dükkan gezip erkekleri taciz ediyor! Yeni görüntüleri çıktı
Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! Ouattara, bu gece İstanbul'da

Süper Lig devi yeni transferine kavuşuyor! Bu gece İstanbul'da
İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti

Ülke felaketi yaşıyor! Can kaybı vahim boyutta