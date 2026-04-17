ABD'nin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack: 'Suriye, yeni diplomasinin, olay odaklı diplomasinin en büyük örneklerinden biri oldu'

Antalya'da düzenlenen 5. Antalya Diplomasi Forumu'nun ilk gününde konuşan ABD'nin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas J. Barrack diplomatların; kurşunları, füzeleri, roketleri ve silahları engelleyen diyaloglar, konuşmalar, cümleler oluşturmak için orada bulunduğunu söyledi. Barrack, Suriye için ise "Suriye, şaşırtıcı bir şekilde, sahip olduğumuz en büyük deneylerden biri ve yeni diplomasinin, olay odaklı diplomasinin en büyük örneklerinden biri oldu" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bu yıl beşinci kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF2026) teması, "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Başetmek" olarak belirlendi.

Beşinci Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026), 17-19 Nisan tarihleri arasında Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm bölgesindeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Forumun ilk gününde ABD'nin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas J. Barrack açıklamalarda bulundu.

"Son derece, son derece önemli iki gün"

Barrack, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan krizler arasında diplomasinin önemine değinerek, "Bu, dünyanın dört bir yanında yaşanan dramatik ve travmatik olayların arasında bir hediye. Bu nedenle, kendilerinden her gün bir şeyler öğrendiğim bu diplomatlar; kurşunları, füzeleri, roketleri ve silahları engelleyen diyaloglar, konuşmalar, cümleler oluşturmak için oradalar. Bu yüzden bunun son derece, son derece önemli iki gün olduğunu düşünüyorum" dedi.

Dünyada kafa karıştırıcı ve karmaşık birçok başlık bulunduğunu ifade eden Barrack, "Bu yüzden burada olmaktan, dinlemekten, öğrenmekten ve eğer yapabilirsem küçük küçük yardımcı olmaktan heyecan duyuyorum ve mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

"Suriye, yeni diplomasinin en büyük örneklerinden biri oldu"

Suriye'ye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, "Suriye, şaşırtıcı bir şekilde, sahip olduğumuz en büyük deneylerden biri ve yeni diplomasinin, olay odaklı diplomasinin en büyük örneklerinden biri oldu. Değil mi neredeyse hiç kimsenin öngörmediği ya da beklemediği kuantum bir sıçrama; içinde bölgeden, Amerika'dan, müttefiklerden ve kendi kendisini arayan bir kültürden iş birliği gördüğünüz bir durum" ifadelerini kullandı.

" Orta Doğu'daki herkes aynı şeyi arıyor"

Orta Doğu'daki toplumların ortak bir arayış içinde olduğunu dile getiren Barrack, "Orta Doğu'daki herkes aynı şeyi arıyor: hoşgörü, saygı, alçakgönüllülük, anlayış. Ama bu, aileyle başlayarak geliyor, sonra toplumdan, sonra kabileden, sonra dinden ve en sonunda milletten geliyor" dedi.

"Suriye, bizim deney yapmamız için bir laboratuvarın harika bir örneği"

Barrack, açıklamasının devamında, "Bu yüzden Suriye'nin, bizim deney yapmamız için bir laboratuvarın harika bir örneği olduğunu düşünüyorum. Diyalog ve iş birliği işe yarayabilir mi? Şimdiye kadar oldukça iyi bir iş çıkarıyor" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı