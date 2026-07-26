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Trump’tan İran’a Diplomasi Sinyali: Görüşmelere Alan Açıyor

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ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ABD Başkanı Donald Trump’ın cuma günü İran’a yönelik yeni saldırı düzenlenmemesi yönündeki talimatına ilişkin, "Başkan, görüşmelere biraz alan açıyor" dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma günü İran'a yönelik yeni saldırı düzenlenmemesi yönündeki talimatına ilişkin, "Başkan, görüşmelere biraz alan açıyor" dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ABD ile İran arasındaki çatışmalarda son günlerde yaşanan sakinliğe ilişkin açıklama yaptı. ABD merkezli Fox News'e konuşan Waltz, cuma günü İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlenmemesine yönelik talimat veren ABD Başkanı Donald Trump'ın "diplomasiye daha fazla alan tanıdığını" söyledi. ABD ile İran arasında süren temaslara ilişkin herhangi bir ayrıntı vermeyen Waltz, "Başkan, görüşmelere biraz alan açıyor. Bunun için biraz şans oluşturuyor" ifadelerini kullandı. BM Daimi Temsilcisi ayrıca uluslararası basında İran'a yönelik saldırıların durdurulduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak, ABD'nin "hazır ve tetikte" olduğunu söyledi.

"Başkan, İran'a karşılaşacağı sonuçları gösterdi"

Adı açıklanmayan üst düzey bir ABD'li yetkili ise, Trump'ın önceliğinin her zaman diplomasi olduğunu savundu. Yetkili, "Başkan, İran'a masaya geri dönmemesi halinde karşılaşacağı sonuçları ciddi şekilde göstermiş oldu" dedi.

ABD, 13 gün boyunca İran'a her gün saldırılar düzenlemiş ancak Trump, cuma akşamı yeni saldırılar gerçekleştirilmemesi yönünde talimat vermişti. Öte yandan İran da şu ana kadar Körfez bölgesindeki ülkelere herhangi bir yeni saldırı düzenlemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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