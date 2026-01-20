ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) terör örgütü DEAŞ'a karşı güç olarak kullanılmasının büyük ölçüde sona erdiğini açıkladı.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) terör örgütü DEAŞ'a karşı güç olarak kullanılmasının büyük ölçüde sona erdiğini açıkladı. - ŞAM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika