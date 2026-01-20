Haberler

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) terör örgütü DEAŞ'a karşı güç olarak kullanılmasının büyük ölçüde sona erdiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

