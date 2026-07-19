Kuzey Irak'ta İHA Mühimmatı İmhasında ABD Askeri Öldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kuzey Irak'ta bir ABD askerinin İran'a ait bir insansız hava aracından (İHA) kalan patlamamış mühimmatın kontrollü şekilde imha edilmesi sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı