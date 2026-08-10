Haberler

Murphy: Trump İran Savaşını Kaybediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demokrat Senatör Chris Murphy, Trump'ın İran'la savaşı kaybettiğini belirterek, savaşın her gün Amerika'yı zayıflattığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nı açmak için kötü anlaşmayı bile destekleyeceğini ifade etti.

ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la olan savaşı kaybettiğin belirterek, "Savaşın sona ermesi gerekiyor çünkü savaşın devam ettiği her gün Amerika zayıflıyor" dedi.

ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, ABD merkezli NBC News'e İran Savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Murphy, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la olan savaşı kaybettiğin belirtti. Savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için kötü bir anlaşmayı bile destekleyeceğini söyleyen Murphy, müzakerelerin devam etmemesi nedeniyle boğazın yeniden açılmasının maliyetinin arttığını belirtti.

Murphy, "Savaşın sona ermesi gerekiyor çünkü savaşın devam ettiği her gün Amerika zayıflıyor, İran güçleniyor ve fiyatlar sürekli yükselirken ABD'deki insanlar mağdur oluyor" dedi.

Murphy ayrıca, savaşın devamı için istenen bütçeye karşı çıkacağını, ancak çatışmanın sona ermesinden sonra ABD'nin mühimmat stoklarının yenilenmesini destekleyeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı

Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a De Bruyne önerisi! Yönetimin kararı çok konuşulur

Galatasaray'a önerildi! Yönetimin kararı çok konuşulur
Yıldız futbolcunun yanından geçen kadına bakışı kamerada

Neler oluyor orada? Kameralara böyle yakalandı
Benzin ve motorinde 100 lira sınırı için tarih verildi

Benzin ve motorinde 100 lira sınırı için tarih verildi
Yeni Parti'nin 'Çerçeve Yasa' teklifi için oy tercihi belli oldu

Yeni Parti'nin 'Çerçeve Yasa' için oy tercihi belli oldu
Nijerya'da difteri alarmı: 17 ölü, 124 vaka

Salgın hastalık can almaya devam ediyor: 17 kişi hayatını kaybetti
Dağda gezerken buldu, kilosu 8 bin 500 lira

Dağda gezerken buldu, kilosu 8 bin 500 lira
Trabzonspor'dan bir bomba daha mı? Yıldız ismin şartları soruldu

Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız ismin şartları soruldu