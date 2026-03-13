ABD'den İranlı yetkililerin yakalanmasına yardım edecek kişilere 10 milyon dolara kadar ödül

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ve diğer üst düzey yetkililerin yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 10 milyon dolara kadar ödül vereceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney başta olmak üzere çeşitli üst düzey İranlı yetkililerin yakalanmasına ilişkin bilgi sağlayan kişilere 10 milyon dolara kadar para ödülü verileceğini açıkladı.

ABD, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hameney başta olmak üzere bazı üst düzey İranlı yetkililerin yakalanmasında yardımcı olacak kişilere para ödülü verileceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı "Adalet Ödülleri Programı" birimi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, belirlenen isimlerin yakalanmasına ilişkin bilgi sağlayan kişilere 10 milyon dolara kadar para ödülü verileceği belirtildi. Açıklamada, "Bize ihbarda bulunun. Sağlayacağınız bilgiler, ödül kazanmanıza ve yer değiştirme imkanından yararlanmanıza yardımcı olabilir" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu paylaşımda, İran dini lideri Mücteba Hamaney, eski İran dini lideri Ali Hamaney'in Dini Liderlik Ofisi Başkan Yardımcısı Ali Asgar Hicazi, eski İran dini lideri Ali Hamaney'in Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safavi, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in isimleri ile fotoğrafları yer aldı. Paylaşımda bu isimlerin yanı sıra henüz kimlikleri belli olmayan İran Savunma Konseyi Sekreteri, İran Dini Lideri Danışmanı, Dini Liderlik Askeri Ofis Başkanı ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı ünvanları yer aldı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
