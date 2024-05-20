İran helikopter kazası sonrası yardım istedi, ABD 'lojistik nedenlerle' harekete geçmedi

Dünya, İran'da düşen ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile birlikte 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasını konuşurken ilginç bir ayrıntı ABD tarafından duyuruldu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İran'ın kendilerinden yardım istediğini ancak bu talebin lojistik nedenlerle yerine getirilemediğini söyledi.

Matthew Miller

Miller, dün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazası için İran'ın kendilerinden yardım istediğini belirterek "Ayrıntılara girmeyeceğim ama İran hükümeti bizden yardım istedi" ifadelerini kullandı. Miller, konuşmasında ABD'nin "büyük ölçüde lojistik nedenlerle" yardım edemediğini aktardı.

REİSİ'NİN HELİKOPTERİ BARAJ AÇILIŞINDAN DÖNERKEN DÜŞTÜ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte 9 kişiyi taşıyan helikopter, Azerbaycan sınırındaki baraj açılışından dönerken kaza yaptı.

İran, helikopterin enkazına ulaşmakta zorluk çekerken Türkiye'den yardım istedi. Türkiye'den havalanan Akıncı İHA'nın tespitleriyle 15 saatlik çalışma sonrasında helikoptere ulaşılırken İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de aralarında bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti.