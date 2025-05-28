ABD, İfade Özgürlüğünü İhlal Eden Yabancı Yetkililere Vize Kısıtlaması Getiriyor

ABD, İfade Özgürlüğünü İhlal Eden Yabancı Yetkililere Vize Kısıtlaması Getiriyor
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’lilerin ifade özgürlüğünü ihlal eden yabancı yetkililere yönelik vize kısıtlamaları uygulanacağını açıkladı. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle uygulanan baskıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Rubio, bu tür müdahalelerin ABD egemenliğini ihlal ettiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'lilerin ifade özgürlüğünü ihlal eden yabancı yetkililere yönelik vize kısıtlama uygulanacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada, ABD vatandaşlarına ya da ülkede ikamet eden kişilere yönelik ifade özgürlüğünü ihlal eden yabancı yetkililere yönelik vize kısıtlama uygulanacağını duyurarak, "Kendi ülkemizde sansürü reddetmek için önlemler alırken, bazı yabancı hükümet ve yetkililerin bu boşluğu doldurduğuna dair endişe verici örnekler görüyoruz" dedi.

Özellikle sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar nedeniyle yabancı yetkililer tarafından ABD vatandaşlarına yönelik uygulanan baskıcı girişimlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Rubio, ABD'de yasal olarak korunan ifade özgürlüğüne yönelik her türlü dış müdahaleye karşı olduklarını ifade ederek, bu tür girişimlerin ABD egemenliğini ihlal ettiğini ve asla hoş görülemeyeceğini belirtti. Rubio, bazı durumlarda ilgili kişilerin aile üyelerinin de kısıtlamalardan etkilenebileceğini açıkladı.

İfade özgürlüğünün ABD'nin temel değerlerinden biri olduğu hatırlatan Rubio, "ABD halkı için en kıymetli haklardan biri olan ifade özgürlüğünü sadece içeride değil, dış kaynaklı tehditlere karşı da korumaya kararlıyız" dedi.

Yeni vize kısıtlama politikası, Göç ve Vatandaşlık Yasası kapsamına yürürlüğe konulacak. Yasa, Dışişleri Bakanlığı'na "ABD için potansiyel olarak ciddi olumsuz dış politika sonuçları doğurabilecek" yabancıların ülkeye girişini engelleme yetkisi veriyor.

ABD, sosyal medya incelemesi için öğrenci vize randevularını durdurmuştu

ABD basınında dün yer alan haberlerde, Rubio'nun tüm büyükelçilik ve konsolosluklara, öğrenci vizesi başvurusu yapanlara yönelik vize randevusu verilmesinin durdurulması yönünde talimat verdiği belirtilmiş, söz konusu başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarının incelenmesinin ardından randevuların yeniden verilmeye başlanacağı ifade edilmişti. Mevcut randevuların söz konusu karardan etkilenmeyeceği belirtilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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