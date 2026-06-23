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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, BAE'de

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Körfez turunun ilk durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi. Rubio, Lübnan'da ateşkesin doğrudan Lübnan hükümetiyle müzakere edileceğini ve İran ile ayrı tutulacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Körfez turunun ilk durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi. Rubio, Lübnan'da ateşkese ilişkin olarak, " Lübnan'da yaşananlarla ilgili olarak, doğrudan Lübnan hükümetiyle müzakere edecek ve anlaşacağız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Körfez turuna başladı. Körfez turunun ilk durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye gelen Rubio, havalimanında açıklamada bulundu. Rubio, Lübnan ateşkesinin müzakeresinin ve sürdürülmesinin İran ile yapılacak herhangi bir anlaşmadan ayrı tutulacağını söyledi. Rubio, "Bu süreç ayrıdır. Lübnan egemen bir ülke olduğu için ayrıdır. Lübnan'ın bir hükümeti var ve Lübnan'da yaşananlarla ilgili olarak, doğrudan Lübnan hükümetiyle müzakere edecek ve anlaşacağız" dedi.

Lübnan ile ilgili bir İran sorunu olduğunu ifade eden Rubio, "Bu da İran'ın Hizbullah'a verdiği destek ve himayedir. Dolayısıyla bu konu, İranlılarla yapacağımız görüşmelerin bir parçası olarak ele alınacaktır. Ancak Lübnan'ın geleceği söz konusu olduğunda, Lübnan'ın geleceği egemen ve seçilmiş hükümeti aracılığıyla Lübnan halkına aittir. Biz de işte onlarla birlikte çalışacağız" dedi.

Hürmüz Boğazı'nın güvenli ve serbest geçiş için açık tutulması gerektiğini belirten Rubio, "Burası uluslararası bir su yoludur. Hiçbir ülke, uluslararası bir su yolunda geçiş ücreti veya harç talep edemez. Bu, yürürlükteki uluslararası hukuka göre bir kuraldır" dedi.

Temasları kapsamında BAE yetkilileri ile görüşecek olan Rubio, yarın Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) toplantısı için Kuveyt'e ve ardından Bahreyn'e geçecek. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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