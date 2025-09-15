ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in Ardından Katar'ı Ziyaret Edecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in ardından yarın Katar'ı ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'deki temaslarının ardından yarın Katar'ı ziyaret edecek. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Rubio'nun Katar ziyaretini doğrulayarak, İngiltere ziyareti öncesi Katar'a uğrayacağını ifade etti.

Rubio, Katar'ın ardından ABD Başkanı Donald Trump'a İngiltere ziyaretinde eşlik edecek. - TEL AVİV