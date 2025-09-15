ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'in Ardından Katar'ı Ziyaret Edecek
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'deki temaslarının ardından yarın Katar'ı ziyaret edecek. Ziyaretin, Rubio'nun İngiltere'deki programı öncesinde gerçekleştirileceği belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'deki temaslarının ardından yarın Katar'ı ziyaret edecek. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Rubio'nun Katar ziyaretini doğrulayarak, İngiltere ziyareti öncesi Katar'a uğrayacağını ifade etti.
Rubio, Katar'ın ardından ABD Başkanı Donald Trump'a İngiltere ziyaretinde eşlik edecek. - TEL AVİV
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika