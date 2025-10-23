ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İsrail'in Batı Şeria İlhak Tasarısına Tepki

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail meclisinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin topraklarının Yahudi yerleşimciler tarafından resmi olarak ilhakını öngören tasarıyı kabul etmesine yönelik, "Bunun barış anlaşmasını tehdit edebileceğini düşünüyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'e gerçekleştireceği ziyaret öncesi uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rubio, İsrail meclisinin Batı Şeria'daki Filistin topraklarının ilhakını içeren tasarıyı kabul etmesine yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Açıkçası Başkan'ın (Donald Trump'ın) şu anda destekleyeceğimiz bir şey olmadığını açıkça belirttiğini düşünüyorum ve bunun barış anlaşmasını tehdit edebileceğini düşünüyoruz. Şu anda özellikle bizim istemediğimiz bir şey bu, bunun ters etkiye yol açabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Batı Şeria'yı ilhak tasarısı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin topraklarının Yahudi yerleşimciler tarafından resmi olarak ilhakını öngören tasarı, İsrail meclisinde yapılan ön oylamada oy çokluğu ile kabul edilmişti. İsrail meclisindeki milletvekillerinden 24'ü tasarıya "hayır" oyu verirken, 25 milletvekili ise "evet" oyu kullanmıştı. Noam Partisi üyesi aşırı sağcı Avi Maoz tarafından sunulan tasarının, "Bu bölgelerin egemen İsrail Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olarak statüsünü tesis etmek amacıyla İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim alanlarına kendi yasalarını ve egemenliğini uygulamasını" öngördüğü belirtilmişti.

Daha dar kapsamlı bir ilhak tasarısı daha onaylanmıştı

Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman tarafından sunulan ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Maale Adumim yerleşiminin ilhakını öngören daha dar kapsamlı bir diğer tasarı da 9'a karşı 32 oyla meclisten geçmişti. Tasarıların yasalaşması için mecliste üç oylamadan daha geçmesi gerektiğine dikkat çeken İsrail basını, tasarıların daha detaylı incelenmek üzere İsrail meclisi Knesset'in Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'ne gönderileceğini duyurmuştu. - WASHINGTON