Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İsrail'in Batı Şeria İlhak Tasarısına Tepki

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İsrail'in Batı Şeria İlhak Tasarısına Tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail meclisinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarının ilhakını öngören tasarının kabul edilmesi üzerine, bunun barış anlaşmasını tehdit edebileceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail meclisinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin topraklarının Yahudi yerleşimciler tarafından resmi olarak ilhakını öngören tasarıyı kabul etmesine yönelik, "Bunun barış anlaşmasını tehdit edebileceğini düşünüyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'e gerçekleştireceği ziyaret öncesi uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rubio, İsrail meclisinin Batı Şeria'daki Filistin topraklarının ilhakını içeren tasarıyı kabul etmesine yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Açıkçası Başkan'ın (Donald Trump'ın) şu anda destekleyeceğimiz bir şey olmadığını açıkça belirttiğini düşünüyorum ve bunun barış anlaşmasını tehdit edebileceğini düşünüyoruz. Şu anda özellikle bizim istemediğimiz bir şey bu, bunun ters etkiye yol açabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Batı Şeria'yı ilhak tasarısı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin topraklarının Yahudi yerleşimciler tarafından resmi olarak ilhakını öngören tasarı, İsrail meclisinde yapılan ön oylamada oy çokluğu ile kabul edilmişti. İsrail meclisindeki milletvekillerinden 24'ü tasarıya "hayır" oyu verirken, 25 milletvekili ise "evet" oyu kullanmıştı. Noam Partisi üyesi aşırı sağcı Avi Maoz tarafından sunulan tasarının, "Bu bölgelerin egemen İsrail Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olarak statüsünü tesis etmek amacıyla İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim alanlarına kendi yasalarını ve egemenliğini uygulamasını" öngördüğü belirtilmişti.

Daha dar kapsamlı bir ilhak tasarısı daha onaylanmıştı

Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman tarafından sunulan ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Maale Adumim yerleşiminin ilhakını öngören daha dar kapsamlı bir diğer tasarı da 9'a karşı 32 oyla meclisten geçmişti. Tasarıların yasalaşması için mecliste üç oylamadan daha geçmesi gerektiğine dikkat çeken İsrail basını, tasarıların daha detaylı incelenmek üzere İsrail meclisi Knesset'in Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'ne gönderileceğini duyurmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Netanyahu'yu küplere bindiren fotoğraf! Bu sözler kriz çıkartır
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
Rusya'da fabrika patlaması: 10 ölü, 5 yaralı

Üretim tesisinde patlama: 10 ölü, 5 yaralı
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
7 dakikada milyarlarca liralık soygun! Hırsızlar Louvre Müzesi'nden böyle kaçmış

Tarihin izlerini 7 dakikada sildiler! Kaçma görüntüleri ortaya çıktı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman: İlk ziyaretimi Ankara'ya yapacağım

KKTC liderinden beklenen açıklama! İşte ziyaret edeceği ilk ülke
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.