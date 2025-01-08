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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'de Ateşkes Anlaşması Çok Yakın

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'de Ateşkes Anlaşması Çok Yakın
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Paris'teki basın toplantısında Gazze Şeridi'nde bir ateşkes ve rehine anlaşmasının çok yakın olduğunu duyurdu. Başkan Biden'ın görevi Donald Trump'a devretmesinden önce bu anlaşmanın sağlanamayabileceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına dair yaptığı açıklamada, " Orta Doğu'da bir ateşkes ve rehine anlaşmasına çok yakınız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, son resmi ziyaretini Fransa'nın başkenti Paris'e gerçekleştirdi. ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasıyla görevini Marco Rubio'ya devretmesi beklenen Blinken, Paris'te Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Orta Doğu'da ABD ile Fransa işbirliğine ilişkin görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında Blinken, Gazze'de ateşkesin çok yakın olduğunu ancak Başkan Joe Biden'ın görevi Donald Trump'a devretmesinden önce gerçekleşmeyebileceğini ifade ederek, "Orta Doğu'da bir ateşkes ve rehine anlaşmasına çok yakınız" dedi.

Blinken, "Umarım elimizde kalan sürede bunu tamamlayabiliriz ancak eğer yapamazsak o halde Başkan Biden'ın ateşkes ve rehine anlaşması için teklif ettiği plan, yeni yönetime devredilecek. ve inanıyorum ki bu anlaşmaya ulaştığımızda ki bunu yapacağız, bu Başkan Biden'ın mayıs ayında dünyaya açıkladığı plan temelinde olacak" dedi.

Blinken, Biden yönetiminin savaş sonrası dönemde Gazze Şeridi'nin güvenliği, idaresi ve yeniden inşasına ilişkin bir girişim için önemli miktarda zaman harcadığını belirterek, "Bu konuyu da, fırsat doğduğunda çalışılabilmesi ve ilerleme sağlanması için yeni yönetime devretmeye hazırız" dedi.

Biden yönetiminin İsrail ile Suudi Arabistan arasında bir normalleşme anlaşması sağlamak için de çalışma gerçekleştirdiğine dikkat çeken Blinken, "Tüm bunlar, Gazze'de bir ateşkes sağlanması ve aynı zamanda Filistinliler için ileriye dönük bir yol haritası üzerinde uzlaşı ile birlikte bir fırsat ortaya çıkması halinde hayata geçirilmeye hazır. Bu konuda çok büyük bir fırsat mevcut" dedi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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