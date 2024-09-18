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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Hizbullah Saldırısı Açıklaması

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hizbullah'ın saldırısı ile ilgili ABD'nin haberinin olmadığına dair açıklamalarda bulundu. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşen Blinken, bölgede ateşkes ve insani krizin sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin ilerlediğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları patlatılarak gerçekleştirilen saldırıdan ABD'nin önceden haberdar olduğu iddialarını reddederek, "ABD'nin bu olaydan ne haberi vardı ne de bu olaylara dahil oldu. Hala bilgi topluyor, gerçekleri öğrenmeye çalışıyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır temaslarına başladı. Başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşen Bakan Blinken, ardından Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Blinken, Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları patlatılarak gerçekleştirilen saldırıdan ABD'nin önceden haberdar olduğuna ilişkin iddiaları reddederek, "ABD'nin bu olaydan ne haberi vardı ne de bu olaylara dahil oldu. Hala bilgi topluyor, gerçekleri öğrenmeye çalışıyoruz. Genel anlamda tüm tarafların Gazze'de çözmeye çalıştığı çatışmayı tırmandıracak adımlardan kaçınmasının önemi noktasında çok net olduk ve net olmaya da devam ediyoruz" dedi.

"Anlaşmanın 18 maddesinden 15'inde mutabık kalındı"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail-Hamas savaşını sona erdirecek Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması anlaşmasının Orta Doğu genelinde şiddeti kontrol altına almak için en iyi yol olduğunu ifade ederek, son bir 1.5 ay içinde müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Blinken, "Ateşkesin Gazze'deki insani krizi sona erdirmek için ve bölgesel istikrara yönelik riskleri ele almak için en iyi şans olduğunu biliyoruz. Anlaşmanın 18 maddesinden 15'inde mutabık kalındı, geri kalan konuların ise çözülmesi gerekiyor" dedi.

"Lübnan ila dayanışma içindeyiz"

Mısırlı Bakan Abdellaty ise, Philadelphi Koridoru ve Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafından işletilmesi de dahil olmak üzere Gazze sınırındaki güvenlikle ilgili 7 Ekim öncesi kurallarda herhangi bir değişiklik yapılmasını kabul etmeyeceklerini söyledi. Aynı zamanda Mısır'ın dün gerçekleştirilen siber saldırı ile sarsılan Lübnan ile dayanışma içinde olduğunu kaydeden Abdellaty, bu olayı Lübnan'ın egemenliğine karşı bir "saldırı" olarak gördüğünü belirtti. Mısırlı Bakan, ayrıca İsrail'in Gazze saldırganlığının ateşkes yoluyla sona erdirilmesinin bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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