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ABD'den Lübnan Patlamalarına İlişkin Açıklama

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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden John Kirby, Lübnan'da Hizbullah'ı hedef alan patlamalar sonrası gerilimin artmaması gerektiğini vurguladı ve ABD'nin olaylarla ilgisi olmadığını belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Lübnan'da art arda gerçekleştirilen ve Hizbullah'ı hedef alan patlamalara yönelik, "Herhangi bir şekilde gerilimin tırmandığını görmek istemiyoruz" ifadelerini kullanarak, ABD'nin patlamalarla bir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Beyaz Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında konuştu. Kirby, Lübnan'da iki gündür devam eden ve İsrail'in sorumlu tutulduğu patlamaların ardından çatışmanın tüm taraflarını bölgesel gerilimin artmasına karşı uyardı. Kirby, "Herhangi bir şekilde gerilimin tırmandığını görmek istemiyoruz. Çözümün ek askeri operasyonlar olduğuna inanmıyoruz" dedi.

Kirby, ayrıca ABD'nin çağrı cihazı ve telsiz patlamalarıyla bir ilgisi olmadığını belirterek, "Dünkü olaylarda veya bugünkü olaylarda hiçbir şekilde yer almadık" şeklinde konuştu.

Hizbullah'ı hedef alan patlamaların İsrail ile Hamas arasında devam eden ateşkes görüşmelerine zarar verip vermeyeceği sorulan Kirby, bunu söylemek için henüz erken olduğunu belirtti. Kirby, "Bir hafta öncesine göre (bir anlaşmaya) daha yakın değiliz" dedi. Orta Doğu'da topyekun bir çatışmanın kaçınılmaz olup olmadığı sorulan Kirby, "O bölge söz konusu olduğunda hiçbir şey kaçınılmaz değildir" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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