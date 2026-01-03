Haberler

ABD'li Senatör Mike Lee: "Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile az önce telefonda görüştüm. Bana, Nicolas Maduro'nun ABD'de yargılanmak üzere tutuklandığını ve bu gece gördüğümüz silahlı müdahalenin, tutuklama emrini yerine getirenleri korumak ve savunmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi"

Güncelleme:
ABD'li Senatör Mike Lee, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, Nicolas Maduro'nun ABD'de tutuklandığını ve bu geceki silahlı müdahalenin tutuklama emrini uygulayanları korumak amacıyla yapıldığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
