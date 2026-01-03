ABD'li Senatör Mike Lee: "Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile az önce telefonda görüştüm. Bana, Nicolas Maduro'nun ABD'de yargılanmak üzere tutuklandığını ve bu gece gördüğümüz silahlı müdahalenin, tutuklama emrini yerine getirenleri korumak ve savunmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi"
ABD'li Senatör Mike Lee: "Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile az önce telefonda görüştüm. Bana, Nicolas Maduro'nun ABD'de yargılanmak üzere tutuklandığını ve bu gece gördüğümüz silahlı müdahalenin, tutuklama emrini yerine getirenleri korumak ve savunmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi" - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika