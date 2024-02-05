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ABD'de göçmen krizi... 14 eyaletten Biden'a karşı gövde gösterisi

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ABD'nin Texas eyaleti Valisi Greg Abbott, 14 Cumhuriyetçi vali ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek, ABD Başkanı Joe Biden'a sınır güvenliği konusunda ortak bir tavır içinde olduklarını belirtti. Abbott, sınır güvenliğini Washington'ın sağlamaması nedeniyle bu görevin kendilerine kaldığını savundu ve sınır güvenliği konusunda Biden'a karşı diğer Cumhuriyetçi valilerle ortak hareket edeceklerini ifade etti.

exas Valisi Abbott'tan 14 Cumhuriyetçi vali ile Biden'a karşı "gövde gösterisi"

- Vali Abbott, sınıra daha fazla dikenli tel örme vaadinde bulundu

WASHINGTON (AA) - ABD'de sınır güvenliği anlaşmazlığının devam ettiği Texas'ın Valisi Greg Abbott, beraberinde 14 Cumhuriyetçi valiyle basın toplantısı düzenleyerek, ABD Başkanı Joe Biden'a sınır güvenliği konusunda ortak bir tavır içinde oldukları mesajını verdi.

Hindistan ziyaretinin ardından ABD'ye dönen Texas Valisi Abbott, federal hükümet ve Yüksek Mahkeme ile sınır anlaşmazlığı yaşanan Eagle Pass kentinde sınır noktasında Cumhuriyetçi valilerle ortak basın toplantısı düzenledi.

Aralarında Georgia, Arkansas, Indiana, Missouri ve Tennessee gibi eyaletlerin bulunduğu 14 eyaletin Cumhuriyetçi valisi, Abbott'a desteklerini göstermek amacıyla basın toplantısında kameralar karşısına geçti.

Burada yaptığı konuşmada Biden'a yüklenen Abbott, sınır güvenliğini Washington'ın sağlamaması nedeniyle bu görevin kendilerine kaldığını savundu ve sınır güvenliği konusunda Biden'a karşı diğer Cumhuriyetçi valilerle ortak hareket edeceklerini belirtti.

Sınıra daha fazla dikenli tel çekme vaadinde bulunan Vali Abbott, sınırdan yasadışı göçmen geçişlerini önleyebilmek için gereken tüm tedbirleri almaya devam edeceklerini ifade etti.

Yüksek Mahkemenin federal görevlilerin girmesine izin verdiği Shelby Park'a girişleri kontrol altında tutmaya devam edeceklerini vurgulayan Abbott, "Ne kadar gerekiyorsa o kadar buradayız." dedi.

Diğer Cumhuriyetçi valiler de yaptıkları açıklamalarda Biden yönetimini sınırları yasadışı girişlere açık hale getirdiği suçlamasıyla sert şekilde eleştirdiler.

Texas Valisi Abbott'a gerektiği kadar Ulusal Muhafız ve diğer destek unsurlarından gönderme sözü veren Cumhuriyetçi valiler, bu konuda Texas eyaletinin yanında olduklarını mesajını paylaştı.

- Biden hükümeti ile Texas Valisi Abbott arasındaki anlaşmazlık

Texas Valisi Abbott, Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisi içinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Texas Valisi Abbott'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Texas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Texas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Politika

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