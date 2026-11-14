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ABD, Çin ve Rusya liderleri 19 Kasım'da Shenzhen'de ilk kez üçlü görüşme yapacak

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Beyaz Saray'a göre ABD, Çin ve Rusya liderleri 19 Kasım Perşembe günü Shenzhen'deki APEC zirvesi kapsamında ilk kez üçlü görüşme yapacak. Görüşmede nükleer silahların azaltılması konusunun da ele alınması bekleniyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD, Çin ve Rusya liderleri önümüzdeki hafta ilk kez üçlü görüşme gerçekleştirecek.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Olivia Wales gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'in teknoloji merkezi Shenzhen'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi kapsamında önümüzdeki hafta bir araya geleceğini ifade etti. Wales, "Diğer bazı konuların yanı sıra Başkan Trump'ın yayılmasının çok tehlikeli olduğuna inandığı nükleer silahların azaltılması konusu da görüşülecek" dedi. Wales, görüşmenin 19 Kasım Perşembe günü gerçekleştirileceğini aktardı.

Trump, 16 Kasım Pazartesi günü Filipinler'i de kapsayan 4 günlük bir Asya gezisine çıkacak, 17 Kasım Salı günü Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) 49. zirvesine katılacak, 18 Kasım Çarşamba günü Çin'in Shenzhen'e kentine geçecek.

İlk üçlü zirve

Putin, Xi ve Trump'ın Shenzhen'deki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nin oturum aralarında bir araya gelmesi bekleniyor. Söz konusu görüşme, ilk 3'lü görüşme olacak. Görüşmede ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın da gündeme gelmesi beklenirken, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının ele alınması beklenmiyor.

ABD-Rusya arasındaki nükleer silah kontrol anlaşması Şubat ayında sona ermişti

Çin, yıllardır nükleer programı konusunda ABD ile doğrudan görüşmeye direniyor ve Rusya ile ABD'nin büyük silah depolarına sahip olmaları nedeniyle doğrudan konuşmalarının daha uygun olduğunu savunuyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'ne göre Rusya en fazla nükleer savaş başlığına sahip ülke olurken, onu ABD ve Çin takip ediyor. ABD ve Rusya arasındaki Yeni Stratejik Silah Azaltma Anlaşması bu yılın Şubat ayında sona ermişti. Bu durum, dünyanın en büyük nükleer cephaneliklerini önemli bir güvenlik önleminden yoksun bırakarak Soğuk Savaş'ın çözülmesine yardımcı olan silah kontrol işbirliğine fiilen son vermişti. BM, her iki tarafı da gecikmeden yeni bir çerçeve üzerinde anlaşmaya varmaya çağırmıştı. Ancak Trump, Çin'in de dahil olduğu ve silah envanterini genişlettiği daha iyi bir anlaşmaya varılabileceğini ifade etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mekke Anlaşması yürürlüğe girdi35

Tarihi anlaşma yürürlüğe girdi
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